Messi obhájil prestížny honor prvýkrát v histórii. Miami doviedol k trofeji

Argentínsky futbalista Lionel Messi je druhýkrát za sebou najužitočnejší hráč zámorskej MLS. Prestížny honor obhájil ako vôbec prvý v histórii súťaže.
V uplynulej sezóne výrazným spôsobom prispel k triumfu Interu Miami.
Tridsaťosemročný útočník vo finále proti Vancouveru Whitecaps (3:1) prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho.
„Leo podával počas celej sezóny vynikajúce výkony, čísla hovoria jasnou rečou," uviedol pre AP tréner Interu Javier Mascherano, ktorý bol dlhoročným spoluhráčom Messiho v argentínskej reprezentácii.
VIDEO: Oslavy Miami po zisku titulu
Messi získal 70,4 percenta hlasov. „V MLS je to jednorožec, hrá svoju vlastnú ligu. Jeho futbalové myslenie je úplne iné ako o ostatných hráčov.
Intenzita, s akou sa prezentuje na ihrisku a neustála túžba po cenných trofejach z neho robia najlepšieho futbalistu planéty," zdôraznil komisár súťaže Don Garber.