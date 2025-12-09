Messi obhájil prestížny honor prvýkrát v histórii. Miami doviedol k trofeji

David Beckham (vpravo) pózuje s trofejou MLS Cup spolu s útočníkom Interu Miami Lionelom Messim. (Autor: TASR/AP)
Vo finále proti Vancouveru prihral na dva góly a bol aj pri zrode tretieho.

Argentínsky futbalista Lionel Messi je druhýkrát za sebou najužitočnejší hráč zámorskej MLS. Prestížny honor obhájil ako vôbec prvý v histórii súťaže.

V uplynulej sezóne výrazným spôsobom prispel k triumfu Interu Miami.

Tridsaťosemročný útočník vo finále proti Vancouveru Whitecaps (3:1) prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho.

„Leo podával počas celej sezóny vynikajúce výkony, čísla hovoria jasnou rečou," uviedol pre AP tréner Interu Javier Mascherano, ktorý bol dlhoročným spoluhráčom Messiho v argentínskej reprezentácii.

VIDEO: Oslavy Miami po zisku titulu

Messi získal 70,4 percenta hlasov. „V MLS je to jednorožec, hrá svoju vlastnú ligu. Jeho futbalové myslenie je úplne iné ako o ostatných hráčov.

Intenzita, s akou sa prezentuje na ihrisku a neustála túžba po cenných trofejach z neho robia najlepšieho futbalistu planéty," zdôraznil komisár súťaže Don Garber.

