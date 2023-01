Messi ľutuje kontroverzie proti Holandsku, nebolo to nič plánované

Messi tiež povedal, že Argentína bola na MS lepší tím ako jej súperi. Za najťažšieho protivníka označil Mexiko, ktoré neskorší majstri sveta zdolali v skupine 2:0. Argentínčania nemohli so Stredoameričanmi prehrať, po úvodnej nečakanej prehre 1:2 so Saudskou Arábiou mali "nôž na krku".

"Nepáči sa mi, čo som urobil, ani čo sa stalo potom. Sú to chvíle veľkého napätia a nervov. Je to veľmi rýchle a ľudia reagujú tak, ako reagujú. Nič nebolo plánované, jednoducho sa to stalo," uviedol útočník Paríža St. Germain.

"Bol to najhorší zápas, ktorý sme odohrali," dodal Messi. Finálový duel proti Francúzsku (3:3 pp, 4:2 na strely z 11 m) si zatiaľ nepozrel: "Od toho dňa sa pre mňa všetko zmenilo. Stalo sa to, o čom sme tak veľmi snívali. Toľko som si to v kariére prial a nakoniec to prišlo."