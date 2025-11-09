Fantastické predstavenie Messiho. Gólmi posunul Miami do štvrťfinále, dosiahol míľnik

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi dvoma gólmi prispel k postupu Interu Miami do štvrťfinále play off zámorskej MLS.
Tím z Floridy zvíťazil v treťom stretnutí proti Nashvillu hladko 4:0 a v sérii uspel 2:1 na zápasy. V ďalšom kole sa stretne so Cincinnati, v ktorom pôsobí slovenský mládežnícky reprezentant Samuel Gidi.
Messi potvrdil skvelú formu a svoj výkon korunoval aj dvoma asistenciami. Tridsaťosemročný útočník vypracoval v 73. aj v 76. minúte góly svojmu krajanovi Tadeovi Allendemu. Dosiahol tak symbolický miľník, zaznamenal už 400 asistencií v kariére.
„Leo bol prvý, kto nás viedol pod veľkým tlakom. Vidieť ho takto tlačiť na súpera vo veku 38 rokov je šialené. Všetci vieme, aký je s loptou, ale to, čo predviedol v tomto zápase bez nej, bolo impozantné,“ uviedol hlavný tréner Miami Javier Mascherano na adresu osemnásobného držiteľa Zlatej lopty. Inter sa vyhol tretiemu vypadnutiu za uplynulé štyri roky hneď v prvom kole vyraďovacej fázy.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Nashville SC
Štvrťfinále medzi Miami a Cincinnati je na programe 22. novembra o 22.00 SEČ na pôde Interu. Hrať sa bude na jeden duel, víťaz postúpi do konferenčného finále.