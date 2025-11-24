VIDEO: Famózny Messi si vychutnal tím Slováka. Strelil gól a trikrát asistoval

Slovenský futbalista Samuel Gidi nezabojuje o titul v zámorskej MLS. Jeho Cincinnati prehralo v nočnom zápase štvrťfinále play-off s Interom Miami 0:4.
O triumfe hostí rozhodol hviezdny Lionel Messi, ktorý strelil gól a prihral na ďalšie tri.
Za Miami skóroval dvakrát Tadeo Allende a raz aj Mateo Silvetti. Inter tak postúpil do finále Východnej konferencie, narazí v ňom na New York City FC, ktoré zdolalo Philadelphiu 1:0.
Dvadsaťjedenročný Gidi odohral za Cincinnati celý zápas.
VIDEO: Zostrih zápasu Cicinnati - Inter Miami