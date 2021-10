Strácal lopty, málo tvoril. Messiho trápili aj svalové problémy

"Nič vážne sa mu nestalo, aspoň dúfam. Nazval by som to preventívnym opatrením. Pokračovať nemohol. Verím, že bude k dispozícii na stredajší zápas Ligy majstrov proti Lipsku, hoci v tejto chvíli to neviem potvrdiť," vyjadril sa tréner PSG Mauricio Pochettino na pozápasovej tlačovej konferencii.



Podľa webu SportingNews.com Messi na pozícii falošnej deviatky v prvom polčase neoslnil. Málo tvoril, lebo v prehustenom strede obrany súpera nemal na to priestor. Preto hral väčšinou chrbtom k bránke.