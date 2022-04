Ponorka potopila ďalší veľkoklub. Tréner Emery: Sme ako Asterix a Obelix

MNÍCHOV. Futbalisti FC Villarreal získali v predchádzajúcej sezóne premiérovú trofej v Európskej lige a v tomto ročníku napĺňajú smelé ambície v Lige majstrov. Po vyradení Juventusu Turín a najnovšie aj Bayernu Mníchov sa klub z 50-tisícového mesta na juhovýchode Španielska prebojoval už medzi elitné kvarteto najprestížnejšej európskej súťaže.

"Žltá ponorka" postúpila vďaka remíze 1:1 v utorňajšej odvete štvrťfinále 2021/2022 na pôde úradujúceho nemeckého šampióna. Vedeli, že budú trpieť v defenzíve

Z domáceho prvého zápasu mala náskok 1:0 a zdalo sa, že stretnutie dospeje do predĺženia, lenže v 88. minúte striedajúci Samuel Chukwueze prvou strelou hostí na bránku odpovedal na gól Roberta Lewandowského.

Robert Lewandowski so spoluhráčmi z Bayernu Mníchov. (Autor: TASR/AP)

Tréner domácich Julian Nagelsmann povedal pred zápasom, že Villarreal "urobil chybu, keď na úvod zvíťazil len tesne 1:0 a umožnil nám prežiť." Tieto slová motivovali útočníka Gerarda Morena. "V tomto zápase spravil Bayern chybu, keď nás nedorazil, a my sme to využili. Pred týždňom sme takúto chybu urobili my a všetky narážky na túto situáciu poslúžili ako motivácia. To, čo dokázal tento tím, je úžasné," povedal podľa agentúry AFP Moreno, ktorý odcentroval na vyrovnávajúci a zároveň postupový zásah. "Vedeli sme, že budeme trpieť v defenzíve, ale aj to, že budeme mať vlastné príležitosti. V závere z toho Chukwueze vyťažil maximum. Chceme sa poďakovať fanúšikom, ktorí prišli do Mníchova, aj tým vo Villarreale. Je skvelé byť fanúšikom Villarrealu a treba si užívať takéto chvíle."

Villarreal slávil prvý postup do semifinále LM od sezóny 2005/2006 na 75-tisícovom štadióne Bayernu. Do hľadiska Allianz Areny by sa pohodlne zmestili všetci obyvatelia španielskeho miesta a ešte by medzi nimi zostalo dosť miesta. V semifinále sa môžu stretnúť s Liverpoolom "Je to neuveriteľný pocit, nebolo to pre nás jednoduché. Sme malý klub z malého mesta, sme ako Asterix a Obelix. Ideme krok za krokom, zvládli sme veľmi náročné štvrťfinále. Výsledok úvodného duelu zvýšil naše sebavedomie, museli sme dobre brániť a snažiť sa pripraviť si vlastné šance. Vypracovali sme si ich päť a premenili sme tú poslednú," povedal tréner Unai Emery, ktorý odkoučoval jubilejné 50. stretnutie v LM. Súperom jeho zverencov v semifinále bude možno ďalší šesťnásobný držiteľ najcennejšej európskej klubovej trofeje FC Liverpool.

Momentka zo zápasu Ligy majstrov Bayern Mníchov - Villarreal CF. (Autor: TASR/AP)