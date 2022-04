V hre je aj budúcnosť Ancelottiho. Courtois: Verím, že ma fanúšikovia nevypískajú

Obhajca trofeje verí, že víkendová šokujúca prehra s Brentfordom 1:4 poslúži ako odstrašujúci príklad a o to viac sa proti španielskemu veľkoklubu vypne k lepšiemu výkonu.

Ani to však nezmazalo trpkú príchuť z El Clasica pred reprezentačnou prestávkou, v ktorom "biely balet" vybuchol proti FC Barcelona 0:4.

Otázne je aj to, či šesťdesiatdvaročný Talian bude môcť vycestovať na Stamford Bridge. Koncom marca mal pozitívny test na koronavírus a až v utorok sa malo rozhodnúť o jeho účasti.

Návrat Courtoisa do Londýna

V tíme však veria, že proti Chelsea uspejú. Na návrat na Stamford Bridge sa špeciálne teší brankár Thibaut Courtois, ktorý v londýnskom klube pôsobil niekoľko rokov.

"Vyhral som mnoho trofejí, ale Liga majstrov je najväčšia na klubovej úrovni a ešte ju nemám. Verím, že to bude šťastný návrat na Stamford Bridge. Teraz sme rivali, oni chcú vyhrať a ja tiež, takže nežiadam o žiadny aplauz.

Verím, že ma nevypískajú, ale nikdy neviete. Som rád, že sa tam vrátim a že tam budú fanúšikovia, keďže vlani bol štadión prázdny," povedal Courtois pre oficiálnu stránku klubu. Chelsea vyradila Real v semifinále po remíze vonku 1:1 a domácom triumfe 2:0.

Chelsea prišla po prekvapujúcej prehre s Brentfordom o šesťzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach. Tréner Thomas Tuchel však z výsledku veľkú drámu nerobí a verí, že jeho zverenci na štvrťfinále proti Realu dobre naladia.

"Prečo by som z toho mal robiť drámu po toľkých dobrých výsledkoch. Bolo to pre nás nezvyklé, ale bola to naša chyba," povedal tréner.