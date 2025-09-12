Nová posila bude chýbať Chelsea mesiace. Čaká ho dlhá cesta, vravel tréner

LONDÝN. Anglický futbalista Liam Delap utrpel zranenie zadného stehenného svalu a svojim spoluhráčom z FC Chelsea bude chýbať dva až tri mesiace. V piatok to potvrdil tréner tímu Enzo Maresca.
Delap prišiel do Londýna toto leto z Ipswichu. V drese „The Blues“ nastúpil vo všetkých troch zápasoch novej sezóny, práve v poslednom stretnutí s Fulhamom (2:0) sa z trávnika pobral predčasne v 14. minúte.
„Myslím si, že Liam bude mimo hry približne 10 až 12 týždňov. Čaká ho ešte dlhá cesta,“ citovala z vyhlásenia talianskeho kouča agentúra DPA.
Chelsea momentálne chýba aj ofenzívny stredopoliar Cole Palmer, ktorého trápia problémy so slabinami.