Nová posila bude chýbať Chelsea mesiace. Čaká ho dlhá cesta, vravel tréner

Liam Delap.
Liam Delap. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 14:15
Chelsea momentálne chýba aj ofenzívny stredopoliar Cole Palmer.

LONDÝN. Anglický futbalista Liam Delap utrpel zranenie zadného stehenného svalu a svojim spoluhráčom z FC Chelsea bude chýbať dva až tri mesiace. V piatok to potvrdil tréner tímu Enzo Maresca.

Delap prišiel do Londýna toto leto z Ipswichu. V drese „The Blues“ nastúpil vo všetkých troch zápasoch novej sezóny, práve v poslednom stretnutí s Fulhamom (2:0) sa z trávnika pobral predčasne v 14. minúte.

„Myslím si, že Liam bude mimo hry približne 10 až 12 týždňov. Čaká ho ešte dlhá cesta,“ citovala z vyhlásenia talianskeho kouča agentúra DPA.

Chelsea momentálne chýba aj ofenzívny stredopoliar Cole Palmer, ktorého trápia problémy so slabinami.

