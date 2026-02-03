Leverkusen tretíkrát po sebe postúpil do semifinále pohára. Presadil sa aj Schick

Patrik Schick sa teší so spoluhráčmi z gólu.
Patrik Schick sa teší so spoluhráčmi z gólu. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|3. feb 2026 o 22:53
ShareTweet0

Štvrťfinálový súboj dvoch bundesligových účastníkov strelecky otvoril po polhodine hry Terrier.

Nemecký pohár - štvrťfinále

Bayer Leverkusen - FC St. Pauli 3:0 (1:0)

Góly: 32. Terrier, 63. Schick, 90+2. Hofmann

Futbalisti Bayeru Leverkusen postúpili do semifinále Nemeckého pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad FC St. Pauli 3:0.

Český reprezentačný útočník Patrik Schick prispel gólom k výhre. Bayer sa medzi najlepšie štyri tímy súťaže prebojoval tretiu sezónu po sebe.

Štvrťfinálový súboj dvoch bundesligových účastníkov strelecky otvoril po polhodine hry Terrier. Schickova chvíľa prišla v 63. minúte, keď si pozrel ofsajdové postavenie, nabehol si na Garcíov center a pohotovým zakončením prekonal hosťujúceho brankára.

Odchovanec pražskej Sparty skóroval po piatich súťažných zápasoch, do ktorých nastúpil, a počet gólov v prebiehajúcom ročníku zaokrúhlil na 10. Konečný výsledok stanovil v nastavení striedajúci Hofmann.

DFB Pokal

    Patrik Schick sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Patrik Schick sa teší so spoluhráčmi z gólu.
    Leverkusen tretíkrát po sebe postúpil do semifinále pohára. Presadil sa aj Schick
    ut 22:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»DFB Pokal»Leverkusen tretíkrát po sebe postúpil do semifinále pohára. Presadil sa aj Schick