Leverkusen tretíkrát po sebe postúpil do semifinále pohára. Presadil sa aj Schick

Nemecký pohár - štvrťfinále
Bayer Leverkusen - FC St. Pauli 3:0 (1:0)
Góly: 32. Terrier, 63. Schick, 90+2. Hofmann
Futbalisti Bayeru Leverkusen postúpili do semifinále Nemeckého pohára. Vo štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad FC St. Pauli 3:0.
Český reprezentačný útočník Patrik Schick prispel gólom k výhre. Bayer sa medzi najlepšie štyri tímy súťaže prebojoval tretiu sezónu po sebe.
Štvrťfinálový súboj dvoch bundesligových účastníkov strelecky otvoril po polhodine hry Terrier. Schickova chvíľa prišla v 63. minúte, keď si pozrel ofsajdové postavenie, nabehol si na Garcíov center a pohotovým zakončením prekonal hosťujúceho brankára.
Odchovanec pražskej Sparty skóroval po piatich súťažných zápasoch, do ktorých nastúpil, a počet gólov v prebiehajúcom ročníku zaokrúhlil na 10. Konečný výsledok stanovil v nastavení striedajúci Hofmann.