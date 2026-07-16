Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava. Bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti

Na snímke futbalist Róbert Mak.
Na snímke futbalist Róbert Mak. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 18:10
ShareTweet0

Počas kariéry pôsobil v akadémii Manchestru City.

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava ako asistent trénera Erika Grendela v rezervnom tíme.

Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu. Odchovanec „belasých" tak bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti.

Mak po skončení uplynulej sezóny uzavrel svoju aktívnu hráčsku kariéru, derniéru absolvoval v dueli Niké ligy s Michalovcami.

Počas kariéry pôsobil v akadémii Manchestru City, v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, Ferencvárosi Budapešť či FC Sydney.

V lete 2024 sa vrátil domov na nové Tehelné pole. So Slovanom zažil ako hráč postup do Ligy majstrov i dva majstrovské tituly.

Slovensko

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan v generálke uspel nad vlaňajším účastníkom Ligy majstrov. Rozhodol nový kapitán
    dnes 20:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava. Bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti