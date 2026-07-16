Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava. Bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak zostáva súčasťou Slovana Bratislava ako asistent trénera Erika Grendela v rezervnom tíme.
Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu. Odchovanec „belasých" tak bude môcť odovzdávať svoje cenné skúsenosti.
Mak po skončení uplynulej sezóny uzavrel svoju aktívnu hráčsku kariéru, derniéru absolvoval v dueli Niké ligy s Michalovcami.
Počas kariéry pôsobil v akadémii Manchestru City, v Norimbergu, PAOK Solún, Zenite Petrohrad, Ferencvárosi Budapešť či FC Sydney.
V lete 2024 sa vrátil domov na nové Tehelné pole. So Slovanom zažil ako hráč postup do Ligy majstrov i dva majstrovské tituly.