Letné prestupy v druhej lige: ViOn totálne obmenil tím, Inter zbrojí

S pozmeneným kádrom bude hrať v II. lige Tatran Prešov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže.
S pozmeneným kádrom bude hrať v II. lige Tatran Prešov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže. (Autor: ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR)
Juraj Hertel|16. júl 2026 o 15:37
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Prehľad príchodov a odchodov vo všetkých kluboch druhej najvyššej súťaže.

Kým sa pozornosť upiera na Niké ligu, v tímoch druhej najvyššej súťaže sa cez leto udial poriadny prievan.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble totálne obmenil tím – z kádra zmizli mená ako Balaj, Mondek či Toth, viacerí zamierili rovno do Nitry.

Na opačnej strane Inter Bratislava priviedol takmer desať nových tvárí a chystá sa na vzostup.

A medzi tým desiatky návratov z hosťovaní a celý zástup hráčov, ktorí ostali bez klubu.

Prinášame kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých kluboch MONACObet ligy.

FC Tatran Prešov

Príchody

  • Martin Gomola (Ružomberok)
  • Simon Sabolčík (Košice)

Odchody

  • Jan Bernat (Komárno)
  • Taras Bondarenko (Mladost - ?)
  • Roman Begala (Spartak Trnava)
  • Pavol Bajza (FC Nitra)
  • Juraj Kotula (Halbturn - Rakúsko)
  • Moritz Römling (Hibernians FC - Malta)
  • Glebs Patika (Jelgava - Lotyšsko)
  • Filip Souček (Ružomberok)
  • Jakub Michlík (Podbrezová)
  • Hélder Morim (bez klubu)
  • Jurij Medvedev (Slovan Bratislava) - návrat z hosťovania
  • Gabriel Barbosa (Górnik Zabrze - Poľsko) - návrat z hosťovania
  • Denys Taraduda (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
  • Séverin Tatolna (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Dominique Simon (Pardubice - Česko) - návrat z hosťovania
  • Andy Masaryk (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Kyrylo Sigeev (Šachtar Doneck - Ukrajina) - návrat z hosťovania
  • Peter Juritka (Podbrezová) - návrat z hosťovania

MFK Zvolen

Príchody

  • Timotej Zahumenský (FC ViOn)
  • Branko Maruniak (Banská Bystrica) - hosťovanie
  • Martin Parilla (Baník Kalinovo) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Viktor Toth (Banská Bystrica)
  • Adam Krejči (Nová Baňa)
  • Jan Nosko (Part. Osrblie)
  • Filip Bobrovský (Iskra Hnúšťa)
  • Viktor Uradník (Ružomberok) - návrat z hosťovania
  • Lukas Dvorský (Ružomberok) - návrat z hosťovania
  • Alden Suvalija (Michalovce) - návrat z hosťovania
  • Lazar Vrekić (Banská Bystrica) - návrat z hosťovania

Tatran Liptovský Mikuláš

Príchody

  • Rafael Freitas (OK Častkovce)
  • Samuel Chlepko (MŠK Žilina B)

Odchody

  • Tomáš Krajči (Beseňová)
  • Richard Pecárka (NKP Podhále - Poľsko)
  • Martin Slaninka (bez klubu)
  • Zden Pereganets (bez klubu)
  • Filip Mráz (bez klubu)
  • Matej Franko (Karviná - Česko) - návrat z hosťovania
  • Jaroslav Holp (FC ViOn) - návrat z hosťovania
  • Peter Majerčík (Ružomberok B) - návrat z hosťovania

FC Petržalka

Príchody

  • Miha Kompan Breznik (Dyn. Malženice)
  • Adam Goljan (Púchov)
  • Samuel Habodász (Slovan B)
  • Andrej Mikolas (Dyn. Malženice)
  • Matúš Capko (Stará Ľubovňa)
  • Jakub Kousal (Stará Ľubovňa)
  • Branislav Ninaj (Podbrezová)
  • Tomáš Jasso (MŠK Žilina)

Odchody

  • Vladimír Bajtoš (STK Šamorín)
  • Ronald Kubovič (Inter Bratislava)
  • Arnaud Konan (STK Šamorín)
  • Matej Riznič (Teplice - Česko)
  • Frank Appiah (Zlín - Česko)
  • Nathan Cruce-Corcy (bez klubu)
  • Adam Ďurdík (bez klubu)
  • Kevin Doan (bez klubu)
  • Marek Petrufka (bez klubu)
  • Milos Kapur (bez klubu)
  • Pavel Halouska (bez klubu)
  • Christian Bacinsky (Dukla Praha - Česko) - návrat z hosťovania
  • Matej Slouk (Zlín B - Česko) - návrat z hosťovania
  • Onur Demir (Fortuna Sittard - Holandsko) - návrat z hosťovania
  • Samuel Javorček (MŠK Žilina B) - návrat z hosťovania

Inter Bratislava

Príchody

  • Denis Franke (Vikt. Plzeň B - Česko)
  • Óscar Castellano (STK Šamorín)
  • Boris Polevka (Baník Prievidza)
  • Viktor Tatar (Lehota pod V.)
  • Timi Atiki Egbe (Hostouň - Česko)
  • Ronald Kubovič (FC Petržalka)
  • Marek Hamrák (Stará Ľubovňa)
  • Marek Václav (Považská Bystrica)
  • David Straka (Trenčín B) - hosťovanie

Odchody

  • Karol Mészáros (Andau - Rakúsko)
  • Boris Turčak (bez klubu)
  • Rafail Konios (bez klubu)
  • Martin Danihel (bez klubu)
  • Miki García (bez klubu)
  • Tidiane Djiby Ba (bez klubu)
  • Youssou Diop (FC ViOn) - návrat z hosťovania
  • Muhammed Dumbuya (Podbrezová) - návrat z hosťovania

FK Pohronie

Príchody

  • Peter Sukovský (Taborsko B - Česko)
  • Marek Kuzma (FC ViOn)
  • Mario Mrva (Podbrezová)
  • Marko Bachna (Lehota pod V.) - návrat z hosťovania
  • Adrian Lutka (Baník Prievidza) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Samuel Maslej (Považská Bystrica)
  • Roland Buhaj (FC ViOn)
  • Martin Dobrotka (SC St. Pölten - Rakúsko)
  • Tobias Diviš (Podbrezová)
  • Ebenezer Kpozo (Podbrezová)
  • Emmanuel Sheun (bez klubu)
  • James Falana (bez klubu)
  • Davit Skhirtladze (bez klubu)
  • Ivan Rehák (bez klubu)
  • Gabriel Sunday Nworie (bez klubu)
  • Alin Lerint (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Jakub Michlík (Tatran Prešov) - návrat z hosťovania
  • Samuel Subert (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Sanna Jobe (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Samuel Greško (Podbrezová U19) - návrat z hosťovania

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Príchody

  • Samuel Kuchárik (Teplice B - Česko)
  • Simon Micuda (SFC Opava - Česko)
  • Samuel Bagin (AS Trenčín)
  • David Bugár (Trnava U19)
  • Martin Konopka (Trnava U19)
  • Roland Buhaj (Pohronie)
  • Matyas Tresl (Jihlava - Česko) - hosťovanie
  • Patrik Vasiľ (Spartak Trnava) - hosťovanie
  • Youssou Diop (Inter Bratislava) - návrat z hosťovania
  • Maximilian Halo (Veľké Ludince) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Marko Totka (STK Šamorín)
  • Marek Kuzma (Pohronie)
  • Jaroslav Holp (AS Trenčín)
  • Levan Nonikashvili (Skalica)
  • Filip Balaj (FC Nitra)
  • Samuel Hodur (Lehota pod V.)
  • Robert Stareček (Lehota pod V.)
  • Karol Mondek (FC Nitra)
  • Timotej Zahumenský (MFK Zvolen)
  • Jan Kadlec (Prostějov - Česko)
  • Matej Helebrand (Třinec - Česko)
  • Gregor Toth (FC Nitra)
  • Denis Baumgartner (bez klubu)
  • Vojtech Kubista (bez klubu)
  • Patrik Richter (bez klubu)
  • David Kalanin (Slavia U20 - Česko) - návrat z hosťovania
  • Oskar Lachowicz (Cracovia II - Poľsko) - návrat z hosťovania
  • Dawda Darboe (Fortune FC - Gambia) - návrat z hosťovania
  • Ali Ousaye (Fortune FC) - návrat z hosťovania
  • Daniel Kutik (Zbrojovka Brno - Česko) - návrat z hosťovania
  • Mario Mrva (Podbrezová) - návrat z hosťovania

Dynamo Malženice

Príchody

  • Michal Boledovič (STK Šamorín)
  • Juraj Duchovič (Trnava U19)
  • Patrik Priecel (Trnava U19)
  • Michal Farkas (Trnava U19)
  • Jakub Lezák (Trnava U19)
  • Samuel Ptáčin (Trnava U19)
  • Matyas Silhavy (Vikt. Plzeň B - Česko) - hosťovanie
  • Boris Druga (Komárno) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Alabi Adewale (Banská Bystrica)
  • Andrej Mikolas (FC Petržalka)
  • Miha Kompan Breznik (FC Petržalka)
  • Kristián Pavol Stručka (Spartak Trnava)
  • Milan Sekera (bez klubu)
  • David Poltak (Trnava U19) - návrat z hosťovania
  • David Bukovský (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
  • Filip Trello (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania

STK 1914 Šamorín

Príchody

  • Marko Totka (FC ViOn)
  • Arnaud Konan (FC Petržalka)
  • Vladimír Bajtoš (FC Petržalka)
  • Andreas Barninec (Púchov U19)
  • Giuliano Antonio Marek (Ružomberok) - hosťovanie

Odchody

  • Óscar Castellano (Inter Bratislava)
  • Zoran Zahradník (Humenné)
  • Michal Boledovič (Dyn. Malženice)
  • Abraham Landry Beugre (bez klubu)
  • Samuel Bagin (AS Trenčín)
  • Noel Csorba (ETO FC Győr II - Maďarsko) - návrat z hosťovania
  • Daniel Prekop (Ružomberok) - návrat z hosťovania
  • Seraphin Useni (ETO FC Győr II - Maďarsko) - návrat z hosťovania
  • Rabby Mateta Pepa (Dunajská Streda) - návrat z hosťovania
  • Norbert Urblík (ETO FC Győr - Maďarsko) - návrat z hosťovania

Slovan Bratislava B

Príchody

  • Norbert Burda (Michalovce U19)
  • Samuel Greško (Podbrezová U19)
  • Martin Mišovič (Komárno) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Samuel Habodász (FC Petržalka)
  • Miroslav Tomek (Slovan Galanta)
  • Maxim Mateáš (Košice)
  • Tomáš Marušín (Ružomberok)

Baník Lehota pod Vtáčnikom

Príchody

  • Robert Stareček (FC ViOn)
  • Samuel Hodur (FC ViOn)

Odchody

  • Viktor Tatar (Inter Bratislava)
  • Filip Skrtel (Baník Prievidza)
  • Matúš Kucman (bez klubu)
  • Samuel Barta (Dukla Bánska Bystrica) - návrat z hosťovania
  • Lionel Abate (Podbrezová) - návrat z hosťovania
  • Timi Atiki Egbe (Hostouň - Česko) - návrat z hosťovania
  • Mario Zimani (Banská Bystrica) - návrat z hosťovania
  • Marko Bachna (Pohronie) - návrat z hosťovania
  • Simon Mičuda (SFC Opava - Česko) - návrat z hosťovania

MŠK Považská Bystrica

Príchody

  • Adrian Kacerík (Chojniczanka - Poľsko)
  • Samuel Maslej (Pohronie)
  • Jakub Jokl (MŠK Žilina B) - hosťovanie
  • Michal Mynár (HS Kroměříž - Česko) - hosťovanie
  • Samuel Javorček (MŠK Žilina B) - hosťovanie
  • Samuel Samaj (MŠK Žilina B) - hosťovanie

Odchody

  • Denis Potoma (Rekord B-B - Poľsko)
  • Marek Václav (Inter Bratislava)
  • Adam Gaborik (Beluša)
  • Samuel Misik (bez klubu)
  • Anton Sloboda (bez klubu)
  • Dawid Kabat (bez klubu)
  • Rudolf Bozík (Ružomberok) - návrat z hosťovania
  • Filip Firbacher (Hradec Králové - Česko) - návrat z hosťovania
  • Davide Grassini (Lecco - Taliansko) - návrat z hosťovania
  • Marek Teplan (MŠK Žilina) - návrat z hosťovania

MŠK Žilina B

Príchody

(žiadne potvrdené prestupy)

Odchody

  • Adam Oravec (bez klubu)
  • Marek Benadik (bez klubu)
  • Samuel Chlepko (Lipt. Mikuláš)
  • Samuel Javorček (Považská Bystrica) - hosťovanie
  • Jakub Jokl (Považská Bystrica) - hosťovanie
  • Samuel Samaj (Považská Bystrica) - hosťovanie
  • Bubacarr Sillah (Gambinos Stars - Gambia) - návrat z hosťovania

Slovan Galanta

Príchody

  • Samuel Benovič (DSV Leoben - Rakúsko)
  • Miroslav Tomek (Slovan B)

Odchody

  • Krisztian Nemeth (Velké Ludince)
  • Alex Holub (Nová Baňa)
  • Simon Dibala (Slavia Boleráz)
  • Viktor Radvanyi (Slavia Boleráz)
  • Adebayo Isa Yusuf (bez klubu)
  • Lukman Ayomide Mudasiru (bez klubu)
  • João Victor (bez klubu)

MFK Bytča

Príchody

  • Vasyl Subotenko (Baník Prievidza)
  • Saleh Haruna (FK Podkonice)
  • Cesar Luna (Dolný Kubín)
  • Tobias Fuka (Komárno B)
  • Patrik Jakubik (Kys. Nové Mesto)
  • Kiano Falcao (Jednota Bánova)

Odchody

  • Jakub Bambuch (TJ Divina)
  • Pavol Zimka (Javorník Makov)

FK Humenné

Príchody

  • Zoran Zahradník (STK Šamorín)
  • Simeon Kohut (FC Marchfeld - Rakúsko)
  • Nikolas Bajus (Slavia Košice)
  • Lukas Laurov (Ústí nad L. U19 - Česko)
  • Ľubomír Zinčak (Košice) - hosťovanie

Odchody

  • Erik Streno (Ajax Pakostov)
  • Tomas Ilinjo (Snina)
  • Miroslav Petko (Tesla Stropkov)
  • Jan Dzurik (Slovan Kendice)
  • Lukas Horvath (Slovan Kendice)
  • Filip Valiga (Ajax Pakostov)
  • Bartolomej Majernik (koniec kariéry)

Slovensko

    S pozmeneným kádrom bude hrať v II. lige Tatran Prešov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže.
    S pozmeneným kádrom bude hrať v II. lige Tatran Prešov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže.
    Letné prestupy v druhej lige: ViOn totálne obmenil tím, Inter zbrojí
    Juraj Herteldnes 15:37
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    Domov»Futbal»Slovensko»Letné prestupy v druhej lige: ViOn totálne obmenil tím, Inter zbrojí