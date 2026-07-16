Letné prestupy v druhej lige: ViOn totálne obmenil tím, Inter zbrojí

Kým sa pozornosť upiera na Niké ligu, v tímoch druhej najvyššej súťaže sa cez leto udial poriadny prievan.
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble totálne obmenil tím – z kádra zmizli mená ako Balaj, Mondek či Toth, viacerí zamierili rovno do Nitry.
Na opačnej strane Inter Bratislava priviedol takmer desať nových tvárí a chystá sa na vzostup.
A medzi tým desiatky návratov z hosťovaní a celý zástup hráčov, ktorí ostali bez klubu.
Prinášame kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých kluboch MONACObet ligy.
FC Tatran Prešov
Príchody
- Martin Gomola (Ružomberok)
- Simon Sabolčík (Košice)
Odchody
- Jan Bernat (Komárno)
- Taras Bondarenko (Mladost - ?)
- Roman Begala (Spartak Trnava)
- Pavol Bajza (FC Nitra)
- Juraj Kotula (Halbturn - Rakúsko)
- Moritz Römling (Hibernians FC - Malta)
- Glebs Patika (Jelgava - Lotyšsko)
- Filip Souček (Ružomberok)
- Jakub Michlík (Podbrezová)
- Hélder Morim (bez klubu)
- Jurij Medvedev (Slovan Bratislava) - návrat z hosťovania
- Gabriel Barbosa (Górnik Zabrze - Poľsko) - návrat z hosťovania
- Denys Taraduda (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
- Séverin Tatolna (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Dominique Simon (Pardubice - Česko) - návrat z hosťovania
- Andy Masaryk (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Kyrylo Sigeev (Šachtar Doneck - Ukrajina) - návrat z hosťovania
- Peter Juritka (Podbrezová) - návrat z hosťovania
MFK Zvolen
Príchody
- Timotej Zahumenský (FC ViOn)
- Branko Maruniak (Banská Bystrica) - hosťovanie
- Martin Parilla (Baník Kalinovo) - návrat z hosťovania
Odchody
- Viktor Toth (Banská Bystrica)
- Adam Krejči (Nová Baňa)
- Jan Nosko (Part. Osrblie)
- Filip Bobrovský (Iskra Hnúšťa)
- Viktor Uradník (Ružomberok) - návrat z hosťovania
- Lukas Dvorský (Ružomberok) - návrat z hosťovania
- Alden Suvalija (Michalovce) - návrat z hosťovania
- Lazar Vrekić (Banská Bystrica) - návrat z hosťovania
Tatran Liptovský Mikuláš
Príchody
- Rafael Freitas (OK Častkovce)
- Samuel Chlepko (MŠK Žilina B)
Odchody
- Tomáš Krajči (Beseňová)
- Richard Pecárka (NKP Podhále - Poľsko)
- Martin Slaninka (bez klubu)
- Zden Pereganets (bez klubu)
- Filip Mráz (bez klubu)
- Matej Franko (Karviná - Česko) - návrat z hosťovania
- Jaroslav Holp (FC ViOn) - návrat z hosťovania
- Peter Majerčík (Ružomberok B) - návrat z hosťovania
FC Petržalka
Príchody
- Miha Kompan Breznik (Dyn. Malženice)
- Adam Goljan (Púchov)
- Samuel Habodász (Slovan B)
- Andrej Mikolas (Dyn. Malženice)
- Matúš Capko (Stará Ľubovňa)
- Jakub Kousal (Stará Ľubovňa)
- Branislav Ninaj (Podbrezová)
- Tomáš Jasso (MŠK Žilina)
Odchody
- Vladimír Bajtoš (STK Šamorín)
- Ronald Kubovič (Inter Bratislava)
- Arnaud Konan (STK Šamorín)
- Matej Riznič (Teplice - Česko)
- Frank Appiah (Zlín - Česko)
- Nathan Cruce-Corcy (bez klubu)
- Adam Ďurdík (bez klubu)
- Kevin Doan (bez klubu)
- Marek Petrufka (bez klubu)
- Milos Kapur (bez klubu)
- Pavel Halouska (bez klubu)
- Christian Bacinsky (Dukla Praha - Česko) - návrat z hosťovania
- Matej Slouk (Zlín B - Česko) - návrat z hosťovania
- Onur Demir (Fortuna Sittard - Holandsko) - návrat z hosťovania
- Samuel Javorček (MŠK Žilina B) - návrat z hosťovania
Inter Bratislava
Príchody
- Denis Franke (Vikt. Plzeň B - Česko)
- Óscar Castellano (STK Šamorín)
- Boris Polevka (Baník Prievidza)
- Viktor Tatar (Lehota pod V.)
- Timi Atiki Egbe (Hostouň - Česko)
- Ronald Kubovič (FC Petržalka)
- Marek Hamrák (Stará Ľubovňa)
- Marek Václav (Považská Bystrica)
- David Straka (Trenčín B) - hosťovanie
Odchody
- Karol Mészáros (Andau - Rakúsko)
- Boris Turčak (bez klubu)
- Rafail Konios (bez klubu)
- Martin Danihel (bez klubu)
- Miki García (bez klubu)
- Tidiane Djiby Ba (bez klubu)
- Youssou Diop (FC ViOn) - návrat z hosťovania
- Muhammed Dumbuya (Podbrezová) - návrat z hosťovania
FK Pohronie
Príchody
- Peter Sukovský (Taborsko B - Česko)
- Marek Kuzma (FC ViOn)
- Mario Mrva (Podbrezová)
- Marko Bachna (Lehota pod V.) - návrat z hosťovania
- Adrian Lutka (Baník Prievidza) - návrat z hosťovania
Odchody
- Samuel Maslej (Považská Bystrica)
- Roland Buhaj (FC ViOn)
- Martin Dobrotka (SC St. Pölten - Rakúsko)
- Tobias Diviš (Podbrezová)
- Ebenezer Kpozo (Podbrezová)
- Emmanuel Sheun (bez klubu)
- James Falana (bez klubu)
- Davit Skhirtladze (bez klubu)
- Ivan Rehák (bez klubu)
- Gabriel Sunday Nworie (bez klubu)
- Alin Lerint (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Jakub Michlík (Tatran Prešov) - návrat z hosťovania
- Samuel Subert (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Sanna Jobe (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Samuel Greško (Podbrezová U19) - návrat z hosťovania
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
Príchody
- Samuel Kuchárik (Teplice B - Česko)
- Simon Micuda (SFC Opava - Česko)
- Samuel Bagin (AS Trenčín)
- David Bugár (Trnava U19)
- Martin Konopka (Trnava U19)
- Roland Buhaj (Pohronie)
- Matyas Tresl (Jihlava - Česko) - hosťovanie
- Patrik Vasiľ (Spartak Trnava) - hosťovanie
- Youssou Diop (Inter Bratislava) - návrat z hosťovania
- Maximilian Halo (Veľké Ludince) - návrat z hosťovania
Odchody
- Marko Totka (STK Šamorín)
- Marek Kuzma (Pohronie)
- Jaroslav Holp (AS Trenčín)
- Levan Nonikashvili (Skalica)
- Filip Balaj (FC Nitra)
- Samuel Hodur (Lehota pod V.)
- Robert Stareček (Lehota pod V.)
- Karol Mondek (FC Nitra)
- Timotej Zahumenský (MFK Zvolen)
- Jan Kadlec (Prostějov - Česko)
- Matej Helebrand (Třinec - Česko)
- Gregor Toth (FC Nitra)
- Denis Baumgartner (bez klubu)
- Vojtech Kubista (bez klubu)
- Patrik Richter (bez klubu)
- David Kalanin (Slavia U20 - Česko) - návrat z hosťovania
- Oskar Lachowicz (Cracovia II - Poľsko) - návrat z hosťovania
- Dawda Darboe (Fortune FC - Gambia) - návrat z hosťovania
- Ali Ousaye (Fortune FC) - návrat z hosťovania
- Daniel Kutik (Zbrojovka Brno - Česko) - návrat z hosťovania
- Mario Mrva (Podbrezová) - návrat z hosťovania
Dynamo Malženice
Príchody
- Michal Boledovič (STK Šamorín)
- Juraj Duchovič (Trnava U19)
- Patrik Priecel (Trnava U19)
- Michal Farkas (Trnava U19)
- Jakub Lezák (Trnava U19)
- Samuel Ptáčin (Trnava U19)
- Matyas Silhavy (Vikt. Plzeň B - Česko) - hosťovanie
- Boris Druga (Komárno) - návrat z hosťovania
Odchody
- Alabi Adewale (Banská Bystrica)
- Andrej Mikolas (FC Petržalka)
- Miha Kompan Breznik (FC Petržalka)
- Kristián Pavol Stručka (Spartak Trnava)
- Milan Sekera (bez klubu)
- David Poltak (Trnava U19) - návrat z hosťovania
- David Bukovský (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
- Filip Trello (Spartak Trnava) - návrat z hosťovania
STK 1914 Šamorín
Príchody
- Marko Totka (FC ViOn)
- Arnaud Konan (FC Petržalka)
- Vladimír Bajtoš (FC Petržalka)
- Andreas Barninec (Púchov U19)
- Giuliano Antonio Marek (Ružomberok) - hosťovanie
Odchody
- Óscar Castellano (Inter Bratislava)
- Zoran Zahradník (Humenné)
- Michal Boledovič (Dyn. Malženice)
- Abraham Landry Beugre (bez klubu)
- Samuel Bagin (AS Trenčín)
- Noel Csorba (ETO FC Győr II - Maďarsko) - návrat z hosťovania
- Daniel Prekop (Ružomberok) - návrat z hosťovania
- Seraphin Useni (ETO FC Győr II - Maďarsko) - návrat z hosťovania
- Rabby Mateta Pepa (Dunajská Streda) - návrat z hosťovania
- Norbert Urblík (ETO FC Győr - Maďarsko) - návrat z hosťovania
Slovan Bratislava B
Príchody
- Norbert Burda (Michalovce U19)
- Samuel Greško (Podbrezová U19)
- Martin Mišovič (Komárno) - návrat z hosťovania
Odchody
- Samuel Habodász (FC Petržalka)
- Miroslav Tomek (Slovan Galanta)
- Maxim Mateáš (Košice)
- Tomáš Marušín (Ružomberok)
Baník Lehota pod Vtáčnikom
Príchody
- Robert Stareček (FC ViOn)
- Samuel Hodur (FC ViOn)
Odchody
- Viktor Tatar (Inter Bratislava)
- Filip Skrtel (Baník Prievidza)
- Matúš Kucman (bez klubu)
- Samuel Barta (Dukla Bánska Bystrica) - návrat z hosťovania
- Lionel Abate (Podbrezová) - návrat z hosťovania
- Timi Atiki Egbe (Hostouň - Česko) - návrat z hosťovania
- Mario Zimani (Banská Bystrica) - návrat z hosťovania
- Marko Bachna (Pohronie) - návrat z hosťovania
- Simon Mičuda (SFC Opava - Česko) - návrat z hosťovania
MŠK Považská Bystrica
Príchody
- Adrian Kacerík (Chojniczanka - Poľsko)
- Samuel Maslej (Pohronie)
- Jakub Jokl (MŠK Žilina B) - hosťovanie
- Michal Mynár (HS Kroměříž - Česko) - hosťovanie
- Samuel Javorček (MŠK Žilina B) - hosťovanie
- Samuel Samaj (MŠK Žilina B) - hosťovanie
Odchody
- Denis Potoma (Rekord B-B - Poľsko)
- Marek Václav (Inter Bratislava)
- Adam Gaborik (Beluša)
- Samuel Misik (bez klubu)
- Anton Sloboda (bez klubu)
- Dawid Kabat (bez klubu)
- Rudolf Bozík (Ružomberok) - návrat z hosťovania
- Filip Firbacher (Hradec Králové - Česko) - návrat z hosťovania
- Davide Grassini (Lecco - Taliansko) - návrat z hosťovania
- Marek Teplan (MŠK Žilina) - návrat z hosťovania
MŠK Žilina B
Príchody
(žiadne potvrdené prestupy)
Odchody
- Adam Oravec (bez klubu)
- Marek Benadik (bez klubu)
- Samuel Chlepko (Lipt. Mikuláš)
- Samuel Javorček (Považská Bystrica) - hosťovanie
- Jakub Jokl (Považská Bystrica) - hosťovanie
- Samuel Samaj (Považská Bystrica) - hosťovanie
- Bubacarr Sillah (Gambinos Stars - Gambia) - návrat z hosťovania
Slovan Galanta
Príchody
- Samuel Benovič (DSV Leoben - Rakúsko)
- Miroslav Tomek (Slovan B)
Odchody
- Krisztian Nemeth (Velké Ludince)
- Alex Holub (Nová Baňa)
- Simon Dibala (Slavia Boleráz)
- Viktor Radvanyi (Slavia Boleráz)
- Adebayo Isa Yusuf (bez klubu)
- Lukman Ayomide Mudasiru (bez klubu)
- João Victor (bez klubu)
MFK Bytča
Príchody
- Vasyl Subotenko (Baník Prievidza)
- Saleh Haruna (FK Podkonice)
- Cesar Luna (Dolný Kubín)
- Tobias Fuka (Komárno B)
- Patrik Jakubik (Kys. Nové Mesto)
- Kiano Falcao (Jednota Bánova)
Odchody
- Jakub Bambuch (TJ Divina)
- Pavol Zimka (Javorník Makov)
FK Humenné
Príchody
- Zoran Zahradník (STK Šamorín)
- Simeon Kohut (FC Marchfeld - Rakúsko)
- Nikolas Bajus (Slavia Košice)
- Lukas Laurov (Ústí nad L. U19 - Česko)
- Ľubomír Zinčak (Košice) - hosťovanie
Odchody
- Erik Streno (Ajax Pakostov)
- Tomas Ilinjo (Snina)
- Miroslav Petko (Tesla Stropkov)
- Jan Dzurik (Slovan Kendice)
- Lukas Horvath (Slovan Kendice)
- Filip Valiga (Ajax Pakostov)
- Bartolomej Majernik (koniec kariéry)