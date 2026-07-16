Zvládli aj ťažkú reorganizáciu či odchody, rekordér tretej ligy ide už do 21. sezóny

Vedenie jednej z najmenších slovenských treťoligových dedín Veľkých Ludiniec rýchlo pochopilo, že jeho športovým stropom bude tretia najvyššia súťaž a príklad povedzme takých druholigových Borčíc ho ani nelákal.
Ale, že by sa malá obec udržala v treťoligovej spoločnosti medzi veľkými mestami a regionálnymi baštami rovných 20 rokov, tomu nemohol veriť v počiatočnej postupovej eufórii snáď nikto.
František Urbán býval ako vytiahnutý stopér ešte v nižších súťažiach už na prvý pohľad vodcovským typom žlto-zeleného mančaftu z okresu Levice a úplne prirodzene sa rokmi prepracoval až na čelo neveľkého klubu, ktorý ťahá dlhé roky spolu s kolegom z agro biznisu Františkom Víghom aj ako hlavný sponzor.
Družstevník Veľké Ludince sa postupne predral a usadil v lepšej futbalovej spoločnosti, kde sa musel postaviť aj okresným mestám, lenže po 17 sezónach v tretej lige Západ prišla jedna veľká výzva, ktorú Ludinčania - už ako najtradičnejší treťoligista a bez jediného vypadnutia - s prehľadom zvládli.
V reorganizačnej sezóne zabrali
Hoci predtým i potom končili súťaž v konkurencii ďaleko väčších klubov väčšinou v dolnej polovici tabuľky, v reorganizačnej sezóne 2022/23, pokiaľ chceli hrať kvalitnejšiu - dvojskupinovú - tretiu ligu, bolo treba prekročiť svoj tieň, výsledkovo zabrať a bodovať, čo to dá.
Čuduj sa svete, zázračná futbalová obec riadená rodákom a futbalovým fanatikom extrémne náročnú úlohu zvládla, tri kolá pred koncom vyhrala 4:0 v Novom Meste nad Váhom, nakoniec obsadila nadplán konečné 6. miesto a reorganizačnú čiaru s rezervou preskočila.
Obnovili futbal a už nevypadli
Pripomenieme, že nižšie vtedy skončili napríklad aj Šaľa, Hamšík Academy Banská Bystrica, Martin, Inter Bratislava či Nové Zámky, ktoré išli do štvrtej ligy.
„Každý jeden zápas za tých 20 sezón priniesol nielen adrenalín či niečo špecifické, ale postupom rokov pre mňa osobne zakaždým aj nové kamarátstva, ktoré si vážim stále viac.
Najmä teraz, keď sa už o nás píše aj v rámci celého Slovenska, je pre našu neveľkú obec dôležitá aj istá identita, ktorú sme získali vďaka futbalu,“ povie pre Sportnet športový manažér a „generál“ TJ Družstevník Veľké Ludince František Urbán.
„Celé toto naše dobrodružstvo začalo vlastne po mojom návrate z voječiny, keď sme po vystúpení zo súťaží museli najskôr obnoviť futbal v obci.
V roku 1987 sme začali hrať partia nadšencov od najnižšej súťaže a okrem radosti z futbalu sme si dávali vždy aj nejaký cieľ. Odvtedy sme zo žiadnej súťaže už nikdy nevypadli a v roku 2006 sme postúpili do tretej ligy.“
Reorganizácie neuznáva
Aké jednoduché, ale hrať tretiu najvyššiu súťaž sa len tak nepodarí hocikomu. O to viac, že kadejaké reorganizácie prichádzali, kedy to niekomu z riadiaceho zväzu napadlo.
„Žiadna reorganizácia neprináša nič dobré, ale keď sme chceli hrať dvojskupinovú tretiu ligu aj po spomínanej sezóne 2022/23, museli sme poskladať ešte silnejšie mužstvo.
Okolo lídra Petra Orávika sa nám to aj podarilo, získali sme mladučkých dravých hráčov z Nitry, ktorá mala vtedy problémy a my sme im dali možnosť etablovať sa v mužskom futbale.
Rozhodujúca však bola naša silná stredná generácia, ale tradične aj silná kabína a nezlomná mentalita,“ voľká si Urbán, ktorý vynechá tréning treťoligistu málokedy, pretože potrebuje vždy vedieť o všetkom „vo svojom“ mančafte, kde platilo - až na pár výnimiek - chlapské podanie rúk.
Minulú jar dlho bodovali
V nedávno skončenej jubilejnej 20. treťoligovej sezóne finišovala jeden a poltisícová dedinka opäť už v zreorganizovanej - trojskupinovej - súťaži nakoniec na solídnom 10. mieste v konkurencii 16 účastníkov.
Hoci zimovala na 11. mieste, šéf klubu hovoril presvedčivo už po jeseni o zotrvaní v najťažšej z troch slovenských skupín.
Vynikajúci vstup do jarných odviet mu dal za pravdu, dokonca, v prvých desiatich jarných kolách boli Ludince v počte získaných bodov (20) priebežne tretie za majstrovskou Galantou (28) a striebornou Myjavou (21) a tréner Kristián Maťko pre Sportnet vtedy viedol:
„Príchodom brankára Krisztiána Németha z Galanty sa nám v zime podarilo zaceliť brankársky post, navyše, po zranení začal pravidelne hrávať skúsený Michal Pintér, ktorý nám zastabilizoval post stredného obrancu, no a z FC ViOn Zlaté Moravce prišiel ako klasická šestka defenzívny stredný záložník Maximilián Halo, ktorý priniesol kvalitu.
Os mužstva sa jednoznačne spevnila, viac si začali veriť aj niektorí ďalší hráči a postupne sa naše výsledky zlepšovali,“ hovoril po úvodnej 10-zápasovej jarnej top bilancii 6 – 2 – 2 hlavný tréner Družstevníka Veľké Ludince.
Legionár z Kanady výnimkou
Na jar vynikajúce Ludince urobili remízou 1:1 výsledok 22. kola v tretej Prievidzi, hoci dohrávali od 67. minúty bez vylúčenej exligovej opory Michala Pintéra po druhej žltej karte.
Kouč si však vysoko cenil aj domáce víťazstvo 1:0 v druhom jarnom kole proti vtedy prvej rezerve nikéligového Trenčína.
Mimochodom, trojbodový gól dal hlavou Kaňadan Nathaniel Joseph Noël, dlhé roky jediný legionár vo vyslovene tradičnom mužstve, ktorého si nevie vynachváliť ani samotný šéf, ktorý sa angažovaniu posíl zo zahraničia roky vyhýbal.
Do prvej polovice neprenikli
Oproti 16 bodom v 15 jesenných kolách získalo mužstvo v prvých 10 jarných stretnutiach až 20 bodov, no záver sezóny mu nevyšiel a rysujúci sa prienik do hornej polovice tabuľky sa nekonal.
V posledných piatich kolách získalo iba tri body za domáce víťazstvo proti Novým Zámkom (3:1). To však stálo zato, pretože od 8. minúty hostia viedli 1:0, v 14. bol vylúčený domáci brankár Németh a ešte 14 minút pred koncom svietil na tabuli stav 0:1.
Ludinčania však v oslabení otočili po dvoch góloch Sebastiána Ráka a jednom Daniela Szalmu za päť minút (77., 80, a 82.) na 3:1 a nakoniec sa predsa len tešili z troch „stratených“ bodov.
Vo vrcholiacom finiši boja o titul prehrali žlto-zelení aj s prvou Galantou doma 1:2 a v druhej Myjave 0:2 a skončili na spomínanej 10. priečke s trojbodovým náskokom pred béčkom DAC Dunajská Streda.
Strelcom mužstva sa stal 9-gólový Daniel Szalma, šesť gólov dal bývalý prvoligista Peter Orávik.
Prestupové obdobie neznáša
„Priznávam, že letné prestupové obdobie priam neznášam, pretože v amatérskom futbale je to neraz nepredvídateľné. Aj teraz nám z jarného kádra odišlo niekoľko hráčov, ktorých sa snažíme nahradiť pokiaľ možno kvalitou.“
V tohtosezónnom kádri Veľkých Ludiniec už nefigurujú Šimon Horniak (ASK Kleinneusiedl), Daniel Baráth (FC Topoľčany, 4. liga Z)), Šimon Pénzeš (koniec hosťovania z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B), Nikolas Kováč (v riešení), Peter Patrik Flašík (voľný hráč) a Igor Zelník (koniec hosťovanie zo Štúrova).
Po polročnom hosťovaní sa do druholigových Zlatých Moraviec vrátil Maximilián Halo a k treťoligovému nováčikovi FC Nitra prestúpil cez materský FC ViOn 23-ročný Adam Šútor.
Čo sa týka nových hráčov, vsadili sme najmä na takých, ktorí už prostredie u nás poznajú. Či už sú to hráči z Komárna, ktorí za nás chodili hrať, keď sme boli pred dvomi rokmi farmou KFC, alebo sa vrátili dvaja hráči z FC Nitra.
Návraty z Nitry i Komárna
Zatiaľ sú isté nasledovné príchody, z FC Nitra sa vrátili Ľubomír Šoky a Frederik Domasta, ktorí pred rokom a rokom a pol odišli postupne do krajskej Nitra za mierne dramatických okolností.
„Obaja sa teda teraz vracajú do známeho prostredia, taký Ľubo Šoky sa u nás vypracoval z dorastenca na kvalitného futbalistu a áno, verím, že aj fanúšikovia ich prijmú naspäť už na prvom majstrovskom zápase doma proti béčku Komárna, pretože v kabíne, pokiaľ v nej je Peter Orávik, je všetko v poriadku,“ uzavrel tému prvý muž futbalu v známej slovenskej futbalovej vieske.
Z béčka KFC Komárno prišiel ako ďalšia posila Tibor Tóth, z DAC 1904 Dunajská Streda B mladý Adrián Urban, no a z maďarského druholigového Sokoksár SC posilní útok Gábor Tóth, bývalý prvoligový hráč Komárna, ktorý viac-menej pravidelne nastupoval pred časom aj za farmu Veľké Ludince.
Brankár Krisztián Németh premenil jarné hosťovanie z Galanty na prestup a krídelník Sebastián Rák má obnovené hosťovanie z druholigového Zvolena aj na ďalšiu sezónu.
Trénerom brankárov je Daniel Benkó, ktorý prišiel toto leto z Nových Zámkov, kam sa presunul po ukončení kariéry a 12 odchytaných rokoch za Veľké Ludince.
„Do novej sezóny ideme s novým elánom a hoci mená futbal ešte nikdy a nikde neurobili, trúfame si na lepší stred tabuľky.
Rozpracované máme ešte tri posily z dorasteneckej prvej a tretej mužskej ligy,“ informoval v strede týždňa František Urbán.
Štyri letné previerky
Tréner Kristián Maťko naplánoval v priebehu letnej prípravy štyri zápasové testy. Dva už má jeho tím za sebou.
Veľké Ludince – FC Hatvan 5:1, Rák 3, Hogenbuch, Šoky. V prvom zápase letnej prípravy proti tradičnému treťoligovému súperovi z Maďarska sa zaskvel hetrikom krídelník Sebastián Rák.
Nová Baňa – Veľké Ludince 4:3, Rák, Bíňovský, Orávik. Hostia viedli u nováčika 4. ligy Stred už 3:0, po obrátke prestriedali a po záverečnej dráme inkasovali na konečných 4:3.
V sobotu hrá TJ Druzstevník proti posilneným piatoligovým Dvorom nad Žitavou, no a generálkou na 21. sezónu v tretej lige bude zápas proti okresnému mestu Levice, ktoré hrá o súťaž nižšie.
Hlasoval profutbalovo, tvrdí šéf
Drvivá väčšina zo 44 slovenských treťoligových klubov nemá peňazí na rozhadzovanie, sľúbenú dotáciu od spoločnosti TIPOS by preto privítala.
„Žiaľ, z dohodnutej dotácie 25.000 eur zostalo nakoniec iba 11.250 eur, no ani túto sumu náš klub doteraz nedostal. Podľa mojich informácií, niektorým klubom už bola suma 11.250 eur zaslaná, nám však stále nie,“ vyriekol zrozumiteľne Urbán.
Futbalový činovník z Veľkých Ludiniec je aj predsedom ObFZ Levice a má teda miesto vo Výkonnom výbore ZsFZ, kde sa vedel postaviť za správnu vec.
Keďže v dňoch 11. až 13. júla 2026 rozhodovali delegáti Mimoriadnej konferencie SFZ aj o návrhu na vykonanie nezávislého hĺbkového finančného a právneho auditu na SFZ a na SFZ Marketing, obísť sme nemohli ani aktuálne najháklivejšiu tému slovenského futbalu.
Hlasovanie formou per rollam bolo ukončené tento pondelok o polnoci záverečným hvizdom.
Ako teda zahlasoval delegát, ktorý si v amatérskom futbale prešiel snáď všetkým okrem funkcie rozhodcu, spýtali sme sa priamo.
„Ja som hlasoval profutbalovo. V slovenskom futbale bolo nevraživosti už akosi priveľa a niektorí ľudia by mali vedieť zniesť aj prehru. Týmto netvrdím, že v našom futbale je všetko v poriadku, a že sa neporobili aj chyby.
Mne sa však vôbec nepáči, že na pochybenia snáď najviac poukazujú aj takí ľudia, ktorí boli priamo pod prezidentom SFZ a tým pádom pri moci.
Veď tam bol napríklad generálny sekretár či ľudia z výkonného výboru, ktorých keďže neboli na konferencii opätovne zvolení, teraz idú robiť prieky a akýsi prevrat. Veď tí ľudia mali konať, keď boli pri kormidle, obrazne povedané, pri koryte...“
Podľa výsledkovej listiny je František Urbán zaevidovaný v skupine delegátov NEHLASOVAL.
Výsledky spočítaných hlasov sú nasledovné: ZA audit hlasovalo 22 delegátov, PROTI 27, ZDRŽALO SA 21 funkcionárov a NEHLASOVALO 16.
„Návrh na vykonanie nezávislého auditu nezískal podporu väčšiny delegátov,“ uviedlo vo svojom vyhlásení Futbalové fórum, ktoré ho iniciovalo.