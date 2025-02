Sauer si pochvaľuje hosťovanie v Brede. Klub namiesto záchrany ťahá k pohárovým priečkam

BREDA. Slovenský futbalista Leo Sauer prišiel minulé leto na ročné hosťovanie z Feyenoordu Rotterdam do Bredy a vďaka svojím výkonom si rýchlo získal srdcia fanúšikov miestneho NAC.

Pre bratislavského rodáka to bol v hokejovej terminológii tretí zápas za sebou, v ktorom zaznamenal buď presný zásah alebo gólovú prihrávku. Breda napokon proti Almelu vedenie neudržala, duel sa skončil remízou 1:1.

"Cieľom hosťovania je, aby som sa stal kľúčovým hráčom a ďalej sa rozvíjal, odohral tu čo najviac zápasov. Zatiaľ to ide veľmi dobre, darí sa mi. Aj fanúšikovia ma majú veľmi radi. Dovolím si povedať, že mám s nimi dobrý kontakt a všetko ide podľa predstáv," neskrýval spokojnosť Sauer.

Do Bredy prišiel najmä z toho dôvodu, aby v mladom veku zbieral čo najviac skúseností cez hernú prax. V lige zatiaľ odohral 18 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu štyri góly a dve asistencie.

Na základe aktuálneho umiestnenia v tabuľke by si však "žlto-čierni" mohli trúfať pobiť sa v play-off aj o účasť v budúcom ročníku Európskej konferenčnej ligy.

"Pred sezónou vedenie klubu stanovilo ako cieľ udržanie sa v Eredivisie. Nič na tom nezmenilo ani terajšie postavenie v strede tabuľky. Myslíme hlavne na záchranu a nie na európske súťaže. Pravda, ak by sa podarilo niečo viac, bolo by to krásne," poznamenal pre TASR Sauer.

Bredu čaká v nedeľu duel na pôde predposledného Waalwijku. Hostia budú favoritom, no Sauer dvíha varovný prst.

"Waalwijk vyhral dvakrát za sebou a má dobrú formu, určite to bude ťažký zápas. My však chceme získať tri body, aby sme sa udržali v tabuľke tam, kde sme."