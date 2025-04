Slovák je neotesaný diamant, má nahradiť eso veľkoklubu: Je pripravený a volá sa Leo

„Je to najlepší hráč NAC, čo ukázal vo viacerých špičkových zápasoch,“ začal Karim El Ahmadi v relácii Dit Was Het Weekend na ESPN. Bývalý stredopoliar a dnes televízny expert odohral v drese Feyenoordu Rotterdam osem sezón. Ďalšie dve strávil aj v Aston Ville. Sauer ho očaril.

„Naozaj tam získal podstatu. Je to však chlapec, ktorý môže v budúcom ročníku nahradiť Paixãa. Určite je to dobrá voľba na pozíciu ľavého krídla,“ myslí si El Ahmadi.

„Vždy to obrancom súpera poriadne sťaží. Ponáraním sa do priestorov, ale aj v súbojoch jeden na jedného je jednoducho veľmi silný. Vždy je nebezpečný,“ dodal 66 – násobný reprezentant Maroka.

„Stal sa naozaj lepším hráčom, a to vďaka každej minúte, ktorú teraz dostáva,“ dodáva bývalý dánsky reprezentant.

Analytici ESPN už teraz predpokladajú, že Paixão po tejto sezóne opustí Feyenoord. „Sauer jednoducho pôsobí veľmi dobrým dojmom a je naozaj pripravený vrátiť sa do Feyenoordu,“ je presvedčený El Ahmadi.

Hoci je Perez nadšený výkonmi Sauera, dáva jasne najavo, že krok z NAC do Feyenoordu je pomerne značný. „Teraz je počas celej sezóny dosť cenným hráčom, ale to nie je zárukou, že sa mu bude vo Feyenoorde dariť,“ dodal Perez.

„Samozrejme, že sa nedá porovnávať hranie v NAC verzus Feyenoord. To, čo robí teraz, bude musieť vo Feyenoorde predvádzať v každom zápase. To sa tam vyžaduje každý týždeň,“ doplnil Perez.

Spomínal sa trebárs londýnsky Arsenal, či talianske veľkokluby. Je reálne, že sa už v lete stane najdrahším hráčom v dejinách Feyenoordu a prekoná rekord Santiaga Gimeneza (v januári 2025 prestúpil do AC Miláno za 32 miliónov eur).

„Je čas pozerať sa dopredu. Paixãov nástupca je už pripravený a volá sa Leo Sauer,“ napísal denník 1908.nl.

Porovnávať Lea Sauera s Igorom Paixãom nemusí byť úplne fér.

„Očakávate, že devätnásťročný chlapec je vo všetkom rovnako dobrý ako Paixão? Ak by to tak bolo, už by hral za európsku veľmoc ako Real Madrid. Paixão navyše potreboval čas, aby dosiahol svoju súčasnú pôsobivú formu,“ dodal 1908.nl.