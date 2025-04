Slovenský tínedžer robí šou v Holandsku. Pripomína mi hviezdu Paríža, tvrdí expert

BRATISLAVA. V lete by mal patriť medzi hlavné opory Slovákov na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré organizuje práve naša krajina. A ukazuje, že práve on má najlepšiu streleckú formu.

Leo Sauer nedávno povedal: „Chcem sa vrátiť do Feyenoordu a urobiť tam dieru do sveta.“

„Sústredím sa hlavne na to, čo ma čaká, a to je národný tím a Breda. Potom na to, čo bude nasledovať, či to bude návrat do Feyenoordu alebo Majstrovstvá Európy U21. Svoje pôsobenie v NAC si užívam. Fanúšikovia sú skvelí, nemám sa na čo sťažovať. Získavam nové skúsenosti a hrám veľa zápasov, takže cieľ je splnený,“ povedal nedávno.