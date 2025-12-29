Ešte som neskončil, hovorí Sauer. Vo Feyenoorde toho môže dosiahnuť stále veľa

Zmluvu má platnú do konca sezóny 2027/2028.

Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Leo Sauer sa v tejto sezóne udomácnil v A-mužstve holandského Feyenoordu Rotterdam.

Minulosezónne hosťovanie v Brede aj vydarené majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku ho výkonnostne posunuli vyššie, čo dokumentuje v aktuálnom ročníku.

V drese Feyenoordu nastúpil v 22 súťažných dueloch, v ktorých zaznamenal bilanciu 2+2.

Okrem toho sa zviditeľnil aj v reprezentácii, predovšetkým v domácom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku (2:0). V obrane súpera vtedy narobil poriadny "prievan" a jeho meno si zaiste zapísali skauti viacerých európskych klubov.

Sauer však na odchod z Rotterdamu nepomýšľa. Má zmluvu do leta 2028 a tvrdí, že v klube chce zanechať svoju stopu. Vie, že ak chce dosiahnuť absolútny vrchol, musí ešte veľa dokázať. Aj preto vraví, že vo Feyenoorde ešte zďaleka neskončil.

"Bol som v mužstve, ktoré vyhralo ligový titul, ale nebol som príliš súčasťou tímu, takže nemám pocit, že by som sa nejako pričinil o zisk titulu. Vyhral som KNVB Cup a Johan Cruyff Shield, hoci som vtedy nebol v zostave.

Takže mám pocit, že vo Feyenoorde je toho ešte veľa, čo môžem získať. A na to sa sústredím. Mám zmluvu do roku 2028. Ešte som neskončil,“ povedal Sauer v rozhovore pre Voetbal International.

Sauer priznáva, že z hľadiska rozvoja je preňho vzorom Igor Paixao, ktorý v lete prestúpil z Feyenoordu do francúzskeho družstva Olympique Marseille.

"Igor bol fantastický, ale musel si zvyknúť na mnoho vecí. Pamätám si, že keď prišiel, bol to plachý chlapec z Brazílie.

Nehovoril po anglicky a celé dni trávil s juhoamerickými hráčmi. Jeho prvý rok nebol dobrý, ale potom bol neuveriteľný. Hral brilantne a zrodila sa hviezda. Vyhlásili ho za najlepšieho hráča v Eredivisie, aj keď pre mňa bol najlepší Dávid Hancko,“ skonštatoval Sauer.

