Ešte som neskončil, hovorí Sauer. Vo Feyenoorde toho môže dosiahnuť stále veľa

Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Leo Sauer sa v tejto sezóne udomácnil v A-mužstve holandského Feyenoordu Rotterdam.
Minulosezónne hosťovanie v Brede aj vydarené majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku ho výkonnostne posunuli vyššie, čo dokumentuje v aktuálnom ročníku.
V drese Feyenoordu nastúpil v 22 súťažných dueloch, v ktorých zaznamenal bilanciu 2+2.
Okrem toho sa zviditeľnil aj v reprezentácii, predovšetkým v domácom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku (2:0). V obrane súpera vtedy narobil poriadny "prievan" a jeho meno si zaiste zapísali skauti viacerých európskych klubov.
Sauer však na odchod z Rotterdamu nepomýšľa. Má zmluvu do leta 2028 a tvrdí, že v klube chce zanechať svoju stopu. Vie, že ak chce dosiahnuť absolútny vrchol, musí ešte veľa dokázať. Aj preto vraví, že vo Feyenoorde ešte zďaleka neskončil.
"Bol som v mužstve, ktoré vyhralo ligový titul, ale nebol som príliš súčasťou tímu, takže nemám pocit, že by som sa nejako pričinil o zisk titulu. Vyhral som KNVB Cup a Johan Cruyff Shield, hoci som vtedy nebol v zostave.
Takže mám pocit, že vo Feyenoorde je toho ešte veľa, čo môžem získať. A na to sa sústredím. Mám zmluvu do roku 2028. Ešte som neskončil,“ povedal Sauer v rozhovore pre Voetbal International.
Sauer priznáva, že z hľadiska rozvoja je preňho vzorom Igor Paixao, ktorý v lete prestúpil z Feyenoordu do francúzskeho družstva Olympique Marseille.
"Igor bol fantastický, ale musel si zvyknúť na mnoho vecí. Pamätám si, že keď prišiel, bol to plachý chlapec z Brazílie.
Nehovoril po anglicky a celé dni trávil s juhoamerickými hráčmi. Jeho prvý rok nebol dobrý, ale potom bol neuveriteľný. Hral brilantne a zrodila sa hviezda. Vyhlásili ho za najlepšieho hráča v Eredivisie, aj keď pre mňa bol najlepší Dávid Hancko,“ skonštatoval Sauer.