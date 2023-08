VIDEO: Sauer zažil skvelý debut v Eredivisie, gólom v nadstavení zachránil Feyenoordu remízu

Majstrovi uplynulej sezóny však vstup do novej nevychádza ideálne, po dvoch kolách Eredivisie má len dva body, keď na úvod remizoval doma so Sittardom 0:0.

Nevyšiel mu ani Superpohár, v ktorom podľahol PSV Eindhoven 0:1.

Sauer prišiel do Feyenoordu vlani v lete najprv na hosťovanie, no tento rok do holandského tímu prestúpil natrvalo a podpísal s ním zmluvu do roku 2026.

Tabuľka Eredivise