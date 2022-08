Slovenského mladíka zlákala akadémia Feyenoordu Rotterdam, pasuje im do konceptu

"Na mojom cieli sa nič nemení, chcem hrať vo veľkom európskom klube, veľkú ligovú súťaž a prestup do mládeže Feyenoordu je práve krok na tejto ceste. Mal som aj iné možnosti, ale lákalo ma skúsiť holandský futbal, ten sa mi páči. Feyenoord má výbornú akadémiu.

Šestnásťročný ofenzívny hráč je v novom pôsobisku už takmer mesiac, najbližšie na neho čaká sústredenie. "Potom príde prípravný zápas a potom ligový. To sú teraz méty, na ktoré si chcem siahnuť," uviedol pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

BRATISLAVA. Mladý slovenský futbalista Leo Sauer urobil veľký krok vpred v začínajúcej kariére, keď v júli z MŠK Žilina prestúpil do akadémie holandského Feyenoordu Rotterdam.

Mám zdravý rešpekt, som v Rotterdame ešte len krátko, ale zatiaľ sa mi to javí ako správny krok," povedal bratislavský rodák, ktorý začínal s futbalom v Rači a neskôr pôsobil v akadémii Slovana Bratislava. Potom sa presťahoval aj s bratom Máriom do Žiliny, kde strávil štyri roky.

Videli sme tam väčšiu šancu dostať sa do áčka," vysvetlil Sauer svoj odchod od "belasých", ktorý neľutuje.

V Slovane to bolo vážnejšie, už som musel futbal riešiť uvážlivejšie. Páčilo sa mi v klube, boli sme super partia, Slovan je Slovan, lenže filozofia prvého mužstva nie je odchovancom naklonená, preto sme s bratom prijali ponuku Žiliny.

"Keď som v Rači začínal, futbal som hral pre zábavu a ani mi nenapadlo, že pôjdem cestou profesionálneho hráča. Ako chlapec som si to fakt užíval, bolo tam také rodinné prostredie, kde mi bolo fajn.

Podmienky pre mladých futbalistov sú tam výborné, hráči majú perspektívu, atmosféra okolo futbalu je prajná. To všetko zvyšuje kredit tohto klubu a ľudí v ňom."

Mladý Slovák presne vie, prečo si ho Feyenoord vybral. "Sledovali ma dlho, intenzívne od zápasov na Elite Rounde, tie sme hrali v marci práve v Holandsku.

Vyhodnotili si ma - tak mi to hovorili - že som dobrý s loptou, rýchly, dobre stavaný na krídelníka, no, že som vysoký. Potom ma ešte chvíľku sledovali a vyšlo im z toho, že im presne pasujem do konceptu.

Ja som vnímal Feyenoord ako klub, kam šiel Robo Boženík, ktorý sa dostal do finále Európskej konferenčnej ligy, pozrel som si ich históriu, fanúšikov," dodal Leo Sauer, ktorý odohral šesť zápasov v drese slovenskej reprezentácie do 17 rokov.