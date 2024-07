Manchester United utvoril ďalší rekord. Osemnásťročný stopér stál viac ako 60 miliónov

LONDÝN. Francúzsky futbalista Leny Yoro prestúpil z FC Lille do Manchestru United. S anglickým klubom podpísal päťročný kontrakt.

"Podpísať zmluvu s klubom, ktorý má také ambície, ako má Manchester United, je pre mňa česť. O to viac ma to teší, že sa to stalo tak skoro v mojej kariére," uviedol Yoro.