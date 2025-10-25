    Lenka Skaličanová: Prvá dáma hokejovej Nitry, ktorá pomáhala Weissovi i Škrtelovi (MVP Talkshow)

    Lenka Skaličanová bola hostkou v podcaste MVP Talkshow.
    Lenka Skaličanová bola hostkou v podcaste MVP Talkshow.
    Stanislav Benčat|25. okt 2025 o 07:00
    Hostkou MVP Talkshow Stanislava Benčata bola fyzioterapeutka Lenka Skaličanová.

    BRATISLAVA. „Sprosté narážky sú bežné, neraz ich vrátim aj ja… a kto to nepochopí, tomu to viem dať pri masáži pocítiť.“

    S úsmevom a nadhľadom to hovorí fyzioterapeutka Lenka Skaličanová, ktorá sa stará o hokejistov Nitry, ale aj o mnohých elitných futbalistov.

    Je tu ďalší výnimočný diel MVP Talkshow, tento raz s výnimočnou ženou, ktorou Lenka určite je.

    Na čo všetko sa môžete v jej debate s moderátorom Stanislavom Benčatom tešiť?

    Tešiť sa môžete na tieto témy

    • Ako sa jej pracuje v mužskom kolektíve?
    • Kedy najviac vypenila počas hokejového zápasu?
    • Dostala počas masáže otázku na „happy end“?
    • Ako vyzerá jej bežný pracovný deň?
    • Ako pomohla Vladovi Weissovi?
    • Ako vníma emotívnu povahu oboch Weissovcov?
    • Čo sa odohrávalo, keď bol u nej Martin Škrtel a následne Vlado Weiss?
    • Ktorý hráč mal najviac „doničené“ telo?
    • Ako lieči telá a aj duše hráčov?
    • Aké má osobné rituály počas pracovného a bežného dňa?
    • Čo pomáha Lenke byť stále v pohode?
    • Ako vnímala vyhadzov od futbalovej repre?

    Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej MVP Talkshow s Lenkou Skaličanovou.

    VIDEO: Lenka Skaličanová v relácii MVP Talkshow


    MVP Talkshow

    Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

    Lenka Skaličanová: Prvá dáma hokejovej Nitry, ktorá pomáhala Weissovi i Škrtelovi (MVP Talkshow)
