Lenka Skaličanová: Prvá dáma hokejovej Nitry, ktorá pomáhala Weissovi i Škrtelovi (MVP Talkshow)

BRATISLAVA. „Sprosté narážky sú bežné, neraz ich vrátim aj ja… a kto to nepochopí, tomu to viem dať pri masáži pocítiť.“
S úsmevom a nadhľadom to hovorí fyzioterapeutka Lenka Skaličanová, ktorá sa stará o hokejistov Nitry, ale aj o mnohých elitných futbalistov.
Je tu ďalší výnimočný diel MVP Talkshow, tento raz s výnimočnou ženou, ktorou Lenka určite je.
Na čo všetko sa môžete v jej debate s moderátorom Stanislavom Benčatom tešiť?
Tešiť sa môžete na tieto témy
- Ako sa jej pracuje v mužskom kolektíve?
- Kedy najviac vypenila počas hokejového zápasu?
- Dostala počas masáže otázku na „happy end“?
- Ako vyzerá jej bežný pracovný deň?
- Ako pomohla Vladovi Weissovi?
- Ako vníma emotívnu povahu oboch Weissovcov?
- Čo sa odohrávalo, keď bol u nej Martin Škrtel a následne Vlado Weiss?
- Ktorý hráč mal najviac „doničené“ telo?
- Ako lieči telá a aj duše hráčov?
- Aké má osobné rituály počas pracovného a bežného dňa?
- Čo pomáha Lenke byť stále v pohode?
- Ako vnímala vyhadzov od futbalovej repre?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej MVP Talkshow s Lenkou Skaličanovou.
VIDEO: Lenka Skaličanová v relácii MVP Talkshow