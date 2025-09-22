Bénes si v Kayserispore opäť užíva futbal, mrzia ho len výsledky: Stratili sme dôležité body

KAYSERI. Futbalisti Kayserisporu čakajú na prvé víťazstvo v novom ročníku tureckej ligy, László Bénes si však napriek rozpačitým výsledkom svojho nového mužstva užíva futbal plnými dúškami.
Slovenský reprezentačný stredopoliar zariadil v nadstavenom čase sobotňajšieho zápasu 6. kola remízu 1:1 na pôde Antalyasporu svojím druhým gólom v sezóne.
„Prehrávali sme 0:1 a do konca zápasu zostávalo málo času. Spoluhráč ma našiel spätnou prihrávkou a spoza šestnástky som zakončil. Som veľmi rád, že to tam padlo a získali sme vonku cenný bod,“ povedal pre TASR 28-ročný Bénes, ktorý je v Kayserispore na hosťovaní z Unionu Berlín.
Čakanie na víťazstvo
Jeho tím má z piatich zápasov na konte štyri body za remízy a stále čaká na prvý triumf. „Vstup do sezóny nebol ideálny. Stratili sme dôležité body, dva zápasy po sebe sme viedli a ku koncu sme dostali vyrovnávajúce góly.
Body nám chýbajú, ale stále sme len na začiatku sezóny a pred nami je veľa zápasov,“ dodal Bénes.
Rodák z Dunajskej Stredy pôsobil od ročníka 2016/2017 v Nemecku. Postupne hrával v Borussii Mönchengladbach, Kieli, Augsburgu a Hamburgu, predošlá sezóna v Unione Berlín však pre neho nebola to „pravé orechové“.
V drese Unionu Berlín si síce pripísal vyše 20 bundesligových štartov, no v drvivej väčšine iba ako epizódne striedajúci hráč. Turecko pre neho prinieslo pozitívnu zmenu.
„Zatiaľ som spokojný, rýchlo som zapadol do kolektívu. Hneď po príchode som letel na zápas, v ktorom som aj nastúpil.
Od začiatku cítim veľkú dôveru ľudí v klube, hrávam pravidelne celé zápasy a opäť si naplno užívam futbal,“ netajil Bénes spokojnosť s pôsobením v „krajine polmesiaca“.
VIDEO: László Bénes a jeho gól proti Antalyasporu
Tureckú ligu si pochvaľuje
Pochvaľuje si podmienky v klube aj náročnosť súťaže. „Kayserispor je odlišné miesto od Hamburgu alebo Berlína, ale musím povedať, že zatiaľ som tu našiel všetko, čo potrebujem k životu.
Najviac času trávim v tréningovom centre, kde máme vytvorené super podmienky. Turecká liga zaznamenala v uplynulých rokoch posun dopredu.
Okrem veľkých istanbulských klubov Galatasarayu, Besiktasu a Fenerbahce je vzácne vyrovnaná. Ale aj mimoriadne náročná, čo sa týka fyzickej stránky. Hrá tu veľa kvalitných hráčov.
Náš cieľ je skončiť v hornej časti tabuľky. Potrebujeme sa preto nakopnúť a odovzdať zo seba maximum, aby sme začali vyhrávať.“
Bénes nastúpil v dvoch septembrových zápasoch reprezentácie v kvalifikácii MS 2026 ako striedajúci hráč.
Proti Nemecku (2:0) zasiahol do hry v 90. minúte namiesto Ondreja Dudu, v Luxembursku (1:0) odohral záverečnú štvrťhodinu.
Aj on sa už teší na októbrový zraz, v ktorom čakajú zverencov Francesca Calzonu stretnutia v Severnom Írsku a doma s Luxemburskom.
„Máme za sebou výborný vstup do kvalifikácie. Všetci vieme, aké dôležité budú tieto zápasy. Máme to vo vlastných rukách, sme prví. Treba pokračovať tam, kde sme začali v septembri,“ dodal Bénes.