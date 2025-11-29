VIDEO: Bénes strelil v Turecku parádny gól, svoj tím ním dostal z pásma zostupu

Slovenský futbalový reprezentant László Bénes bol hrdinom sobotňajšieho zápasu 14. kola tureckej Süper Lig medzi Rizesporom a Kayserisporom.
Hosťujúcemu mužstvu vystrelil najtesnejšie víťazstvo 1:0, keď v 57. minúte skóroval parádnou strelou ľavačkou spoza pokutového územia.
VIDEO: László Bénes a jeho gól v zápase proti Rizesporu
Dvadsaťosemročný stredopoliar si počas hosťovania z nemeckého klubu Union Berlín pripísal tretí presný zásah v aktuálnom ročníku.
Kayserispor sa vďaka tomu a zisku dôležitých troch bodov posunul na 15. priečku priebežnej tabuľky a aspoň nateraz už nie je v pásme zostupu.