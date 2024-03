Bénes očakáva dobré zápasy, formu z klubu si chce preniesť aj do reprezentácie

Bénes verí, že formu potvrdí v národnom tíme, ktorý v príprave na ME v Nemecku čaká zápas s Rakúskom (23.3.) a v Nórsku (26.3.).

SENEC. Slovenský futbalista László Bénes prišiel na reprezentačné sústredenie v dobrej nálade, ktorú si spolu so skvelou fazónou priniesol zo svojho klubu.

Od začiatku stretnutia som cítil, že to dáme, všetci boli sústredení, odohrali sme dobrý zápas a aj mne osobne sa darilo.

"Bolo to ťažké obdobie, ten trest bol podľa mňa dosť prísny. Sledoval som naše zápasy iba z tribúny, okrem toho prišlo k výmene trénera a atmosféra okolo klubu bola negatívna.

O to viac som rád, že sme teraz po dvoch prehrách zabodovali naplno. Nový tréner má filozofiu, že chce vysoko napádať súperovu rozohrávku a hrať ofenzívne.

Čo sa týka mňa, vždy chcem pomôcť mužstvu. Viem, že mám dobré čísla a dúfam, že to bude pokračovať. Rád by som si preniesol formu z klubu do reprezentácie," doplnil Bénes.