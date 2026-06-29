Bénes prestúpil do belgického klubu. Prinesie kreativitu i kvalitu, verí tréner

Slovenský futbalový reprezentant László Bénes mení klubové pôsobisko.
Dvadsaťosemročný stredopoliar prestupuje z nemeckého Unionu Berlín do belgického tímu KAA Gent, s ktorým podpísal dlhodobú zmluvu platnú do roku 2030.
Bénes v minulosti pôsobil v nemeckých kluboch ako Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel, FC Augsburg a Hamburger SV. Uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v tureckom Kayserispore, kde v 32 zápasoch zaznamenal sedem gólov a dve asistencie.
Vedenie Gentu si od príchodu slovenského reprezentanta sľubuje najmä zvýšenie kvality a hernej vyspelosti tímu.
Nového zverenca privítal aj hlavný tréner KAA Gent Rik De Mil. „László je skúsený stredopoliar s vynikajúcou profesionálnou pracovnou morálkou. Do našej ofenzívnej fázy prinesie kreativitu i kvalitu.
Verím, že vďaka svojim skúsenostiam bude pre náš mladý hráčsky kolektív výrazným prínosom,“ uviedol kormidelník pre oficiálny klubový web.