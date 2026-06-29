Tupta po sezóne mení klub. Slovenský reprezentant mieri na východ Európy

Slovenský futbalový útočník Ľubomír Tupta bude pôsobiť v azerbajdžanskom klube Neftči Baku, s ktorým podpísal zmluvu na dva roky s opciou.
V tíme nového zamestnávateľa bude nosiť dres s číslom 29, informoval portál medianews.az.
Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v uplynulej sezóne v drese klubu AEL Larisa, ktorý skončil na predposlednom mieste gréckej najvyššej súťaže a vypadol.
Tupta odohral v súťaži 35 duelov, strelil osem gólov a na tri prihral, v pohári pridal päť štartov a jeden presný zásah.
V minulosti pôsobil aj v ligách v Taliansku, Česku, Poľsku a Švajčiarsku. Na konte má 21 štartov v národnom drese.