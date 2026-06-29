Tupta po sezóne mení klub. Slovenský reprezentant mieri na východ Európy

Ľubomír Tupta v drese Slovenska
Ľubomír Tupta v drese Slovenska (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
TASR|29. jún 2026 o 16:48
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S novým tímom sa dohodol na dvojročnej zmluve.

Slovenský futbalový útočník Ľubomír Tupta bude pôsobiť v azerbajdžanskom klube Neftči Baku, s ktorým podpísal zmluvu na dva roky s opciou.

V tíme nového zamestnávateľa bude nosiť dres s číslom 29, informoval portál medianews.az.

Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v uplynulej sezóne v drese klubu AEL Larisa, ktorý skončil na predposlednom mieste gréckej najvyššej súťaže a vypadol.

Tupta odohral v súťaži 35 duelov, strelil osem gólov a na tri prihral, v pohári pridal päť štartov a jeden presný zásah.

V minulosti pôsobil aj v ligách v Taliansku, Česku, Poľsku a Švajčiarsku. Na konte má 21 štartov v národnom drese.

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Tupta po sezóne mení klub. Slovenský reprezentant mieri na východ Európy
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