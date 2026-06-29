Majster sveta sa stal spoluvlastníkom Melbourne Victory. Kariéru oficiálne neukončil

Juan Mata.
Juan Mata. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. jún 2026 o 10:59
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Získal v austrálskej A-League ocenenie hráč roka — a teraz sa stal aj spoluvlastníkom svojho klubu.

Španielsky futbalista Juan Mata získal podiel v austrálskom klube Melbourne Victory. Stále pritom oficiálne neukončil hráčsku kariéru.

Tridsaťosemročný Mata sa v Austrálii dostal v uplynulom období do dobrej formy.

Bývalý hráč Manchestru United, FC Chelsea a majster sveta z roku 2010 dokonca získal ocenenie hráč roka v austrálskej A-League.

„Austrálsky futbal má budúcnosť, úprimne v to verím. Odkedy som prišiel do tímu Melbourne Victory, cítil som tu nadšenie a potenciál.

Chcem participovať na tom, čo sa tu buduje, nielen budúci rok, ale dlhodobo.

Užíval som si, keď som bol súčasť tohto tímu na trávniku a prechod do vlastníckych štruktúr je logický ďalší krok,“ uviedol podľa AFP Mata, ktorý má podiel aj v americkom klube FC San Diego a v stajni formuly 1 Alpine.

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