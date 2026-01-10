Hral s Ronaldom i Messim. Podľa švédskeho reprezentanta patril k najlepším aj Moravčík

Niekdajší švédsky reprezentant Henrik Larsson má za sebou kariéru, akú môže závidieť celý futbalový svet. V jednom tíme hral s Lionelom Messim, Cristianom Ronaldom či Ronaldinhom, teda s ikonami modernej éry.
Keď sa ho však v relácii The Overlap spýtali, ktorý spoluhráč bol pre neho najlepší, odpoveď mnohých prekvapila.
„Áno, myslím, že je niekde tam hore,“ povedal Larsson o Ronaldinhovi. Vzápätí však dodal: „Ale Ľubomír Moravčík - dodnes vám neviem povedať, či bol ľavák alebo pravák. Neviem. Ale vedel vás nájsť kdekoľvek a vedel dávať góly.“ Práve slovenský tvorca hry z čias Celticu na Larssona zanechal najväčší dojem.
Do rozhovoru sa zapojil aj Roy Keane, ktorý reagoval slovami: „Veľa ľudí o ňom toho veľa nevie, však?“ Napriek tomu aj on uznal Moravčíkov výnimočný talent a označil ho za „úžasného hráča“. Larsson jeho slová len potvrdil: „Bol skvelý. Jeho technika bola niečo úplne iné. Ľavá noha, pravá noha, na tom nezáležalo.“
Švédsky kanonier pokračoval v chválach: „Vedel hrať s loptou tvrdo aj s citom, bolo to jednoducho skvelé.“ Larsson a Moravčík spolu nastupovali za Celtic od roku 1998, odohrali spolu 84 zápasov a vybojovali dva tituly v škótskej lige, dva Ligové poháre a Škótsky pohár.
Moravčík nezaujal len spoluhráčov. V októbri 2001 jeho umenie na vlastnej koži pocítil aj Pavel Nedvěd, keď jeho vtedajší klub Juventus Turín prehral v Glasgowe s Celticom 3:4. Slovák mal priamy podiel na troch góloch domáceho tímu.
Nedvěd si na duel zaspomínal v roku 2020 slovami: „Pamätám si zápas v roku 2001 a to, ako som hral proti Moravčíkovi.“
Česká legenda pridala osobné vyznanie: „Bol mojím hrdinom, keď som bol mladý hráč. Bol mojím idolom počas mládežníckych čias,“ povedal Nedvěd podľa webu talksport.com a pokračoval: „Ľubo mal tú úžasnú schopnosť hrať rovnako dobre oboma nohami.
S ľavou aj pravou dokázal čokoľvek.“ Nedvěd uzavrel spomienku na Moravčíka s úsmevom: „Mal som šťastie, že som si mohol zahrať v Celtic Parku v rovnakom zápase ako Ľubo - ale nemal som šťastie v tom, ako proti nám v ten večer hral.“