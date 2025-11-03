Šesť hviezd Paríža, Yamal s rekordom. Zverejnili jedenástku roka podľa hráčov

HOOFDDORP. Lamine Yamal sa stal historicky najmladším hráčom, ktorý sa dostal do najlepšej jedenástky roka v hlasovaní členov Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov (FIFPRO).
Okrem 18-ročnej hviezdy Barcelony sa do ideálneho tímu dostali aj piati hráči Paríža St. Germain, víťaza Ligy majstrov.
Yamal dostal od hráčov z celého sveta druhý najvyšší počet hlasov (10 167). Pred neho sa s 13 609 hlasmi dostal iba brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý začiatkom septembra prestúpil z PSG do Manchestru City. FIFPRO vyhlasuje svoju najlepšiu jedenástku už 20 rokov.
Jej najmladším členom bol doteraz Kylian Mbappe, ktorý sa do nej dostal ako 19-ročný v roku 2018. Mbappe nechýba vo „FIFPRO World 11“ ani tentoraz, figuruje v nej šiestykrát v kariére. Z Realu Madrid sa medzi elitu dostal aj Jude Bellingham.
Okrem Donnarummu si dres PSG v tomto roku spomedzi laureátov obliekali aj držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele, obrancovia Achraf Hakimi a Nuno Mendes i stredopoliar Vitinha.
Do najlepšej jedenástky hráčskej únie sa v tomto roku dostali ešte kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk, Cole Palmer z Chelsea a Pedri z Barcelony.
FIFPRO World 11 za rok 2025
Brankár: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
Obrancovia: Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG)
Stredopoliari: Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG)
Útočníci: Ousmane Dembele (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona)