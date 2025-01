Má sedemnásť a pre Real je nočnou morou. Jeho gól bol totálne geniálny, tvrdí expert

BRATISLAVA. Z dela zaznel výstrel a na futbalistov Barcelony padali trblietavé - zlaté papieriky. Z reproduktorov znel svetoznámy hit: „My sme šampióni.“ A do toho monumentálny ohňostroj.

„Real Madrid bol rozstrieľaný a v kádri Realu Madrid sa nenájde ani jeden člen, ktorý by toto všetko prežil. Ani jeden,“ napísal Mario Calderón z denníka Mundo Deportivo.

„Chceli ísť do vojny s dobrými „zbraňami“, áno, ako Vinicius, Mbappé či Bellingham, ale svoj štít nechali doma a to je proti tejto ohnivej Barcelone to najväčšie kamikadze, čo môžete urobiť,“ dodal Calderón.