Návrat legendy je spečatený. Mourinho opustil Benficu a smeruje späť do Realu Madrid

Tréner José Mourinho odchádza z Benficy Lisabon do Realu Madrid, ktorý za príchod tridsaťšesťročného kouča zaplatí 15 miliónov eur. Portugalský klub o tom informoval na webe, Real sa zatiaľ nevyjadril.
Mourinho už v Reale pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návrate sa špekulovalo už dlhší čas a príchod portugalského trénera v predvolebnej kampani sľúbil aj nedávno znovuzvolený šéf klubu Florentino Pérez.
Mourinho, ktorého v Benfice zastúpi Marco Silva, sa už podľa médií s Realom dohodol na dvojročnej zmluve. Pri tíme nahradí Álvara Arbelou, ktorý sa "Bieleho baletu" ujal v polovici januára po odvolaní Xabiho Alonsa a skončil po nepodarenej sezóne.
V španielskej lige totiž madridský celok skončil druhý so stratou ôsmich bodov za Barcelonou, v Španielskom pohári vypadol už v osemfinále a s Ligou majstrov sa rozlúčil vo štvrťfinále.
Mourinho okrem Realu viedol napríklad Inter Miláno, s ktorým v roku 2010 získal treble za triumf v Serii A, talianskom pohári a Lige majstrov. Milionársku súťaž ovládol aj s Portom a tiež má na konte tri tituly s Chelsea.