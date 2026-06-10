Návrat legendy je spečatený. Mourinho opustil Benficu a smeruje späť do Realu Madrid

Jose Mourinho.
Jose Mourinho. (Autor: SITA/AP)
ČTK|10. jún 2026 o 07:10
ShareTweet1

Mourinho už v Reale pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul.

Tréner José Mourinho odchádza z Benficy Lisabon do Realu Madrid, ktorý za príchod tridsaťšesťročného kouča zaplatí 15 miliónov eur. Portugalský klub o tom informoval na webe, Real sa zatiaľ nevyjadril.

Mourinho už v Reale pôsobil v rokoch 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návrate sa špekulovalo už dlhší čas a príchod portugalského trénera v predvolebnej kampani sľúbil aj nedávno znovuzvolený šéf klubu Florentino Pérez.

Mourinho, ktorého v Benfice zastúpi Marco Silva, sa už podľa médií s Realom dohodol na dvojročnej zmluve. Pri tíme nahradí Álvara Arbelou, ktorý sa "Bieleho baletu" ujal v polovici januára po odvolaní Xabiho Alonsa a skončil po nepodarenej sezóne.

V španielskej lige totiž madridský celok skončil druhý so stratou ôsmich bodov za Barcelonou, v Španielskom pohári vypadol už v osemfinále a s Ligou majstrov sa rozlúčil vo štvrťfinále.

Mourinho okrem Realu viedol napríklad Inter Miláno, s ktorým v roku 2010 získal treble za triumf v Serii A, talianskom pohári a Lige majstrov. Milionársku súťaž ovládol aj s Portom a tiež má na konte tri tituly s Chelsea.

La Liga

    Jose Mourinho.
    Jose Mourinho.
    Návrat legendy je spečatený. Mourinho opustil Benficu a smeruje späť do Realu Madrid
    dnes 07:10|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Návrat legendy je spečatený. Mourinho opustil Benficu a smeruje späť do Realu Madrid