Hrdina v nevýhode? Ľudia tam vždy vidia protekciu, nerobí to dobrú krv, tvrdí Molnár

Ako to vidí LADISLAV MOLNÁR , ktorý kedysi ako brankár pôsobil v reprezentácii i v Slovane?

Slovan avizuje príchod skúseného brankára. Nakoľko je reálne, že šancu dostane iba devätnásťročný brankár?

Na deväťdesiat percent si myslím, že nie. Na turnaji vám môže vyjsť jeden zápas, trafí vás všetko. Dlhodobá ligová súťaž je niečo iné, musíte mať stabilnú formu. Ak by bol v iných mužstvách z prvej ligy, tak by sa tam vedel uchytiť aj uplatniť. Počas celej sezóny by mohol ukázať, čo v ňom je. Trebárs ako sa vie vysporiadať s tlakom, či s nárokmi najvyššej súťaže.