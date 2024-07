Almási sa cíti v Dunajskej Strede ako doma. V boji o titul chce poraziť Slovan

BRATISLAVA. Jedným z najzvučnejších hráčskych presunov týkajúcich sa slovenskej najvyššej futbalovej súťaže je nepochybne návrat Ladislava Almásiho do FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Dres Baníka Ostrava si obliekal dva a pol roka. V 68 zápasoch strelil solídnych 23 gólov. Ak by ho obchádzali časté zranenia, jeho konto by bolo nepochybne ešte bohatšie na presné zásahy.

Jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v spomenutom chorvátskom Osijeku. Teraz sa však teší na nové výzvy v klube, ktorý ho vychoval.

„Do DAC som prišiel ako šesťročný a strávil som v klube vyše desať rokov. Som tam doma. Všetko je iné, pretože v každom klube sme sa tešili z víťazstva a smútili po prehre, no doma to každý prežíva úplne inak. Tie pocity sú intenzívnejšie, čím rastie aj motivácia,“ povedal osemnásobný slovenský reprezentant.

Slovenský vicemajster začne v druhej polovici júla svoju pohárovú cestu v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy. Meno súpera spozná vo štvrtok. Bude ním zdolaný tím z dvojice FC Šeriff Tiraspoľ - Zire FC. Prvý duel prekvapujúco v Moldavsku ovládol po výsledku 1:0 azerbajdžanský outsider.

„Radi by sme sa prebojovali do skupinovej fázy Konferenčnej ligy. Nebude to jednoduché, na tejto úrovni sú medzi tímami výrazné rozdiely, takže potrebujete aj kúsok šťastia.

V lige, samozrejme, túžim po titule, aj keď si uvedomujem, že Slovan má najsilnejší káder. Prečo by sme ich však nemohli predbehnúť? Čo sa týka individuálnych cieľov, chcem nastrieľať čo najviac gólov, odohrať čo najviac minút a pomáhať mužstvu.“ doplnil Almási pre klubový web.