Mbappé zrejme neposilní Real Madrid, údajne chce 240 miliónov eur za prestup

BRATISLAVA. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa s najväčšou pravdepodobnosťou ani toto leto nestane hráčom španielskeho klubu Real Madrid.

Ako referuje web denníka Marca, 24-ročný hráč parížskeho Saint-Germain požaduje 240 miliónov eur v prípade, že by pred začiatkom nasledujúcej sezóny 2023/2024 prestúpil do iného klubu. „To momentálne znemožňuje prestup do Realu Madrid,“ tvrdí Marca.

Mbappé je už tretí rok po sebe stredobodom prestupového trhu. Nedávno listom informoval predstaviteľov PSG, že neplánuje využiť opciu v kontrakte a nepredĺži súčasnú zmluvu platnú do 30. júna 2024.