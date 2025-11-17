Právnici PSG požadujú od Mbappého takmer 200 miliónov eur. Hráč zažaloval klub o ešte viac

BRATISLAVA. Paríž Saint-Germain požaduje od svojej bývalej hviezdy Kyliana Mbappého odškodné vo výške 180 miliónov eur kvôli neuskutočnenému prestupu futbalového majstra sveta do saudskoarabského klubu Al-Hilal v lete 2023.
Právnici francúzskeho šampióna to dnes oznámili pred parížskym pracovným súdom.
Pokračuje tak právna ťahanica medzi oboma stranami. Podľa právnikov francúzskeho klubu predložil Al-Hilal predvlani za útočníka ponuku na 300 miliónov eur, ktorú Mbappé odmietol. PSG teraz požaduje kompenzáciu za neuskutočnený prestup.
Mbappé po dlhých dohadoch napokon vlani prestúpil po vypršaní kontraktu do Realu Madrid a PSG zažaloval o 240 miliónov eur za ušlú mzdu, nezákonnú úpravu zmluvy a citovú ujmu, ktorú kvôli ťahaniam o ukončenie zmluvy utrpel.
Prípadom sa stále zaoberá parížsky súd, ďalšie vypočutie bolo odročené.