Vedenie PSG dalo Mbappemu ultimátum, ak chce zostať musí predĺžiť zmluvu

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Kylian Mbappe musí podpísať s Parížom St. Germain novú zmluvu, ak si praje zostať v klube aj v budúcej sezóne. V stredu to vyhlásil prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.

Dvadsaťštyriročný útočník má s Parížom kontrakt platný do budúceho roka. Minulý mesiac oznámil, že ho predĺžiť nechce, no rád by vo Francúzsku odohral nasledujúcu sezónu.

Ak Mbappeho PSG nepredá v letnom prestupovom období, tak na budúci rok odíde z klubu zadarmo, pripomína agentúra AFP.

"Pozícia je jasná. Ak chce Kylian zostať, musí podpísať novú zmluvu. Nemôžeme ho nechať odísť ako voľného hráča.