Mbappé sníva o olympiáde v Paríži. Nezáleží to len odo mňa, priznáva

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé dúfa, že bude hrať na olympiáde v Paríži. Zároveň vyhlásil, že v tom čase bude hráčom Paríža St. Germain.

Majster sveta z roku 2018 sa netají tým, že by svoju zbierku trofejí chcel rozšíriť aj o zlatú medailu spod piatich kruhov.

"Nezáleží to však len odo mňa. Nemôžem to siliť, ak ma ľudia nechcú na olympiáde vidieť, tak tam nemôžem ísť. Pravda je, že podujatie nie je v kalendári FIFA. Musím myslieť na svoj klub a na reprezentáciu. Tesne predtým budú ME.