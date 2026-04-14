Realu môže pomôcť v odvete aj Mbappé. Tréner verí v comeback

Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. apr 2026 o 21:11
ShareTweet0

Španielsky gigant si do Mníchova priniesol gólové manko.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé bude súčasťou kádra Realu Madrid v stredajšej štvrťfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov.

V ligovom dueli proti Girone (1:1) utrpel zranenie obočia, ktoré si vyžiadalo niekoľko stehov.

V pondelok však už s Realom trénoval a napokon sa dostal na 23-člennú súpisku pre zápas v Alianz aréne.

Španielsky gigant v ňom musí doháňať jednogólové manko po prehre 1:2 v prvom stretnutí.

„Real je historicky najúspešnejší európsky klub. Sme pripravení bojovať a spraviť comeback.

Atmosféra na štadióne by nás mala ešte viac vybičovať ku kvalitnému výkonu,“ uviedol podľa DPA tréner Realu Alvaro Arbeloa.

    dnes 23:00|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Realu môže pomôcť v odvete aj Mbappé. Tréner verí v comeback