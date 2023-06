Mbappe otvorene kritizuje PSG, dôvodom je komunikácia klubu s Messim

"Hovoríme o potenciálne najlepšom hráčovi v histórii futbalu. Nikdy nie je dobrá správa, keď odíde niekto ako Messi.

Osobne som veľmi nepochopil, prečo sa toľkým ľuďom uľavilo, že odchádza.

Hovoríme o Messim, mali by ho rešpektovať, ale namiesto toho sa mu vo Francúzsku nedostalo rešpektu, ktorý si zaslúžil. Je to škoda, ale takto to dopadlo.