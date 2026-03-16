Sila Realu pred odvetou proti City vzrastie. V kádri na zápas v Anglicku sú obaja lídri

Kylian Mbappé a Jude Bellingham oslvaujú gól.
Kylian Mbappé a Jude Bellingham oslvaujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. mar 2026 o 13:03
Mbappé nehral od 21. februára pre problém s kolenom.

Futbalisti Realu Madrid Kylian Mbappé a Jude Bellingham sú po zraneniach späť v tíme a pripravení na utorkovú odvetu osemfinále Ligy majstrov proti Manchestru City. V pondelok o tom informovala agentúra AP.

Mbappé nehral od 21. februára pre problém s kolenom. Celkovo vynechal päť zápasov vo všetkých súťažiach vrátane víťazstva „bieleho baletu“ 3:0 nad City v prvom stretnutí minulý týždeň.

Francúzsky útočník sa objavil v 26-člennej nominácii, ktorú Real zverejnil v pondelok. V kádri je aj anglický stredopoliar Jude Bellingham, ktorý nehral od 1. februára pre zranenie stehna.

Tréner Realu Alvaro Arbeloa bude mať predzápasovú tlačovú konferenciu neskôr v pondelok. Tam by mohol naznačiť, či sú Mbappé a Bellingham dostatočne fit na to, aby nastúpili v základnej zostave na štadióne Etihad.

    Kylian Mbappé a Jude Bellingham oslvaujú gól.
    Kylian Mbappé a Jude Bellingham oslvaujú gól.
    Sila Realu pred odvetou proti City vzrastie. V kádri na zápas v Anglicku sú obaja lídri
    dnes 13:03
