Sila Realu pred odvetou proti City vzrastie. V kádri na zápas v Anglicku sú obaja lídri

Futbalisti Realu Madrid Kylian Mbappé a Jude Bellingham sú po zraneniach späť v tíme a pripravení na utorkovú odvetu osemfinále Ligy majstrov proti Manchestru City. V pondelok o tom informovala agentúra AP.
Mbappé nehral od 21. februára pre problém s kolenom. Celkovo vynechal päť zápasov vo všetkých súťažiach vrátane víťazstva „bieleho baletu“ 3:0 nad City v prvom stretnutí minulý týždeň.
Francúzsky útočník sa objavil v 26-člennej nominácii, ktorú Real zverejnil v pondelok. V kádri je aj anglický stredopoliar Jude Bellingham, ktorý nehral od 1. februára pre zranenie stehna.
Tréner Realu Alvaro Arbeloa bude mať predzápasovú tlačovú konferenciu neskôr v pondelok. Tam by mohol naznačiť, či sú Mbappé a Bellingham dostatočne fit na to, aby nastúpili v základnej zostave na štadióne Etihad.