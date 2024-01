Real Madrid má pripravený plán B. Ak neprestúpi Mbappe, pokúsi sa získať kanoniera z Anglicka

Mbappého kontrakt s parížskym Saint-Germain platí len do 30. júna 2024, pričom podľa pravidiel od 1. januára sa už môže kedykoľvek upísať potenciálnemu novému zamestnávateľovi.

BRATISLAVA. V príbehu o možnom prestupe francúzskeho futbalového útočníka Kyliana Mbappého do španielskeho klubu Real Madrid možno napokon nebude dopísaná záverečná bodka.

Real Madrid podľa COPE nestanovil Mbappému žiadny termín na podpis zmluvy a nedávno sa na povrch dostali správy o tom, že sa s hráčom ani nepokúšal uzavrieť žiadnu dohodu, keďže sa nemieni zapájať do licitovania a bojovať o získanie Mbappého s inými tímami.

Vedenie „Los Blancos“ sa domnieva, že ak 25-ročný útočník skutočne túži presťahovať sa do Madridu, musí to sám deklarovať a ponúknuť svoje služby.

Okrem toho, ak by prestúpil do Realu Madrid, Mbappé by dostával výrazne nižší plat ako má v súčasnosti v PSG, pretože madridskí predstavitelia nie sú pripravení zaplatiť mu takéto peniaze.

Medzitým sa tiež v španielskych médiách objavili ďalšie informácie o tom, že ak sa Mbappé rozhodne neprestúpiť do Realu Madrid, plánom B pre funkcionárov „bieleho baletu“ bude Erling Haaland.