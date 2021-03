Zdecimované Estónsko najskôr zaskočilo Čechov, potom utŕžilo debakel

Chýbal aj realizačný tím na čele so švajčiarskym trénerom Thomasom Häberlihom. Všetci museli ísť do karantény pre covidovú kalamitu, dva dni pred duelom mal jeden z členov tímu pozitívny test na koronavírus.

V tíme mu nezostal takmer žiadny legionár, káder bol zložený iba z hráčov domácej súťaže a 18-ročného benjamínka Maksima Paskotšiho, ktorý na jeseň zamieril z Flory Talinn do akadémie anglického Tottenhamu.

Dočasným trénerom sa stal Martin Reim, hlavný tréner estónskej reprezentácie do 19 rokov a legenda domáceho futbalu. Nik v histórii nemal viac reprezentačných štartov. V rokoch 1992 - 2009 ich nazbieral 157.

A spomedzi stredopoliarov a navyše v kvalifikácii? To sa naposledy podarilo Antonínovi Panenkovi v zápase Československa proti Cypru (4:0) ešte v roku 1975.

Souček pridal do polčasu dva góly a tri minúty po zmene strán zavŕšil svoj druhý hetrik v seniorskej kariére. Posledným hráčom v reprezentácii, ktorý strelil tri góly v jednom zápase, bol Milan Baroš proti San Marínu pred dvanástimi rokmi.

To však bolo na veľmi dlhé obdobie od Estónska všetko. Česi sa bavili futbalom a boli aj efektívni. O päť minút po prihrávke Daridu vyrovnal Schick, o ďalších desať minút sa pekne uvoľnil v šestnástke Barák a poslal Čechov do vedenia.

Taký hráč tu dlho nebol, chválili ho

„Je to náš kľúčový hráč- Darí sa mu vo West Hame, pre nás a pre celú reprezentáciu je to super. Taký hráč tu dlho nebol. Toľko gólov, čo už dal... Ježiš, to je paráda,“ nešetril podľa iDnes.cz slovami chvály Jankto, ktorý strelil posledný, šiesty gól Čechov.

„Ďakujem chalanom, ako mi ku gólom pomohli. Nabudúce zase pomôžem ja im,“ reagoval na jeho slová Souček, ktorý si deň pred zápasom prevzal ocenenie za najlepšieho českého futbalistu za rok 2020 a hneď na to tento honor potvrdil.

„Som rád, že je tak nažhavený a dnes mu vyšlo parádne. Potvrdil výkony z Premier League. Aby dal defenzívny záložník tri góly, to sa proti akémukoľvek súperovi len tak nevidí,“ citoval iSport.cz tréner Jaroslava Šilhavého.

Česi sa vysokým víťazstvom o skóre dostali pohodlne na čelo tabuľky skupiny E. Druhé miesto obsadili Belgičania, ktorí otočili domáci zápas proti Walesu (3:1). V päťčlennej skupine mali v prvom hracom dni voľno Bielorusi.