VIDEO: Moment, ktorý sa vidí len zriedkavo. Kapitán na ihrisku resuscitoval čajku

Počas amatérskeho futbalového zápasu v tureckom Istanbule sa odohral mimoriadne neobyčajný moment, keď hráč poskytol núdzovú resuscitáciu zranenej čajke po tom, čo ju pri odkope zasiahla lopta.
Incident sa udial počas duelu medzi tímami Istanbul Yurdum Spor a Mevlanakapi Guzelhisar, v ktorom nízko letiacu čajku zasiahla lopta po odkope brankára domácich.
Kapitán Gani Catan na to okamžite zareagoval a začal s resuscitáciou pumpovaním na telo operenca, čím mu zachránil život.
"Niečo padalo a uvedomil som si, že je to čajka. Prvá myšlienka bola masáž srdca, pretože nemohla dýchať, tak som sa rozhodol skúsiť to," uviedol Catan pre štátnu tlačovú agentúru Anadolu. Keď vták začal dýchať, odniesol ho k ošetrovateľom, ktorí sa o neho postarali.
VIDEO: Catan začal s resuscitáciou
Hlásateľ stretnutia Onur Ozsoy vyjadril svoj údiv nad situáciou slovami: "Muhammet trafil čajku! Teraz jej robia kompresie na hrudník, je to moment, ktorý sa v histórii futbalu vidí len zriedkavo."
Čajka utrpela zranenie krídla, no jej ďalší osud po zápase nebol okamžite známy.
Hoci tím Istanbul Yurdum Spor prehral a nepostúpil ďalej, kapitán Catan zdôraznil, že záchrana života vtáka bola dôležitejšia než víťazstvo: "Nedostali sme sa do finále, ale je úžasné, že sme pomohli zachrániť život. To je dôležitejšie než titul."