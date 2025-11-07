Weiss len ťažko hľadal slová, chýba mu vodca. Možno som na niektorých až príliš dobrý, tvrdil

BRATISLAVA. „Zaslúžené víťazstvo domácich," znela prvá veta z úst trénera ŠK Slovan Bratislava Vladimíra Weissa po prehre na fínskej pôde s tamojším ligovým majstrom KuPS Kuopio (1:3).
Slovenský majster prehral aj tretí duel v ligovej fáze Konferenčnej ligy. V tabuľke sa prepadol na 34. miesto a jeho šance na postup do ďalšej fázy sa rapídne znížili. Je jedným z troch klubov, ktoré v súťaži ešte nebodovali. Ďalšími sú maltský Hamrun a rakúsky Rapid Viedeň.
Slovan vstúpil do duelu v Tampere výborne. Už v úvodných minútach stretnutia sa presadil Nino Marcelli, ktorý hral na pozícii ľavého wing-backa.
„Za stavu 1:0 musí hrať také skúsené mužstvo lepšie. Mali sme dve-tri dobré kontry, ktoré sme ale riešili zlou prihrávkou. Mohlo sa to riešiť inak a mohli sme ísť do vedenia 2:0. To sa nestalo," tvrdil Weiss.
Faktorov zlej formy je viac
KuPS vyrovnal krátko pred koncom prvého polčasu. V úvode druhého už išiel do vedenia 2:1. Neskôr zvýšil z priameho kopu na konečných 3:1. „Druhý polčas bol jasne v réžii domácich," zhodnotil kouč belasých.
Pred dvoma týždňami bol Slovan výkonnostne na dne. Po mizernom výkone prehral v Alkmaare, následne padol v Niké lige na Tehelnom poli s Prešovom.
Tréner Weiss hľadal príčinu zlých výkonov. Následne však Slovan zdolal po obratoch Komárno a Podbrezovú. Keď po sérii štyroch súťažných duelov v rade, v ktorých inkasoval ako prvý, otvoril skóre zápas s Kuopiom, zdalo sa, že sa herne pozdvihol.
„Keď vyhrávate 1:0 vonku, dáte takýto pekný gól, tak mužstvo by malo ožiť, ale nie je tam vodca, aký by tam mal byť," myslí si Weiss, ktorému v prvých troch zápasoch Konferenčnej ligy chýbal pre disciplinárny trest kapitán mužstva. Jeho syn.
„Predtým držal kabínu Vlado (Weiss jr). Výkonmi, slovom, ale aj so všetkými prúsermi-neprúsermi. Sú to dobrí chlapci, dobrí hráči, ale ideme na ihrisko s hlavou dole. Možno je chyba vo mne, v systéme, v taktike, možno v tom, že niektorí to majú už určite za sebou. Tých faktorov je viac," domnieva sa kouč belasých.
Potešil aspoň výkon Marcelliho
Tréner si nedokázal vysvetliť, ako mohli jeho zverenci podať presvedčivý a behavý výkon v prvom dueli Konferenčnej ligy proti papierovo kvalitnejšiemu Štrasburgu, no následne podali odovzdaný výkon v Tampere proti Kuopiu.
VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.
„Niekedy hráme pomaly. Musíme hrať dynamickejšie smerom dopredu. Strácame ľahké lopty. Dnes je futbal o prihrávkach a dynamike. Musíme viac behať bez lopty," tvrdí.
Jediným pozitívom v hre Slovana bol vyššie spomínaný strelec gólu Nino Marcelli, ktorý podal proti KuPS pravdepodobne najlepší výkon z mužstva belasých.
„Má dobrú formu. Som za neho rád. Začiatok mal ťažší, nedával som mu toľko šancí. Bol z toho smutný. Dobre trénuje, zapol a dnes bol jeden z najlepších hráčov. Spĺňa kritéria na veľký futbal," chváli svojho mladíka Weiss.
Štrnásť európskych prehier v rade
Slovan naposledy uspel v ligovej či skupinovej fáze v pohárovej Európe 30. novembra 2023, keď zdolal v Konferenčnej lige faerský Klaksvík 2:1 po góloch Juraja Kucku. Odvtedy prehral štrnásť zápasov naprieč pohárovou Európou.
„Musíme sa sústrediť na ligu. Či tu budem alebo nebudem, Slovan by mal vyhrať ligu. Hráči musia k svojim povinnostiam pristupovať inak. Možno som na niektorých až príliš dobrý. Možno sme tu dlho spolu, možno si zvykli na to, že už nie som taký agresívny ako kedysi. Za tie podmienky, ktoré majú vytvorené, musia pracovať viac," zakončil Weiss.
Zatiaľ čo tréner Slovana len ťažko hľadal slová, kouč Kuopia Jarkko Wiss prišiel na tlačovú konferenciu so širokým úsmevom. V miestnosti ho čakali len traja fínski novinári, zatiaľ čo zo Slovenska pricestovalo do Tampere zhruba dvadsiatka novinárov a kameramanov.
Na otázku, či trénera Wissa prekvapila pasívna hra Slovana od momentu streleného gólu, odpovedal: „Neprekvapilo ma to. Mal som dokonca pocit, že sme mohli byť v prvom polčase ešte agresívnejší v pressingu. Cítil som, že Slovan sa na trávniku necítil pohodlne."
Triumfoval na mieste, kde vyrastal
Vyzdvihol bojovnosť svojho mužstva. „Nešťastne sme inkasovali, no odvtedy sme kontrolovali zápas. Hrali sme dobre s loptou, ale aj bez lopty. Zdolať súpera na európskej úrovni, keď ešte k tomu prehrávate 0:1, je skvelý úspech," tvrdil Wiss.
Pochádza z Tampere, kde aj futbalovo vyrástol. Počas hráčskej kariéry pôsobil napríklad v Anglicku či Škótsku. So švédskym klubom HJK Helsinki si dokonca zahral v sezóne 1998/1999 v prestížnej Lige majstrov. Za fínsky národný tím odohral viac ako štyridsať duelov.
„Možno o tom neviete, ale keď vyjdete zo štadióna, uvidíte dom," ukazoval Wiss na tlačovej konferencii obrazne za seba a pokračoval: „V ňom bývam. Je to môj domov, takže si viete predstaviť, čo pre mňa znamená táto výhra."