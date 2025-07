Zo siroty je nitriansky mág. S dvoma klubmi dokázal naraz, čo nik

Mal zásadný vplyv na tom, že sa Nitra v roku 1990 stala prvým profesionálnym klubom v Československu. Bolo to krátko po páde socializmu.

„K nám sa chodili učiť veľké kluby ako Slovan či Sparta Praha, ktoré tiež na tento systém nabiehali. Odvtedy už neboli hráči zamestnaní načierno vo všelijakých podnikoch, ale všetci mali profesionálne zmluvy. A zrazu mali niektorí aj desaťnásobne vyššie platy. Ale na ihrisku to nebolo vidieť. Niektorí hráči spohodlneli a reagovali, že veď už všetko máme,“ dodal Lešický.

Je dorasteneckým majstrom Československa. Dokázal to ako hráč (1963/64), aj ako tréner (1982/83).

"Ja som do toho spadol, keď sa to zmenilo, a dnes si myslím, že aktívne pôsobenie vo futbale aj hokeji bola hlúposť. Bolo toho veľa,“ priznal.

„Priamo na ľadovú plochu som mal neuveriteľných tridsať metrov. Som síce jeden z posledných obojživelníkov, ale u predošlých generácií to bolo normálne. Ani jeden z tých športov sa totiž nehral celoročne, takže sa dali striedať."

„Jadro mužstva tvorili mladíci, odchovanci mládežníckej akadémie, to znamená Moravčík, spol. V Nitre sme ordinovali kombinačný futbal, podobný filozofii španielskych klubov,“ opisoval federálny bronz z roku 1989.

Na FTVŠ absolvoval trénerskú školu, na začiatku osemdesiatych rokov pôsobil v Nitre ako šéftréner mládeže. Následne trénoval federálnu reprezentáciu mladíkov do 16 rokov. Pri mládežníckych výberoch zostal päť rokov, potom mu ponúkli v "rodnej" Nitre trénovať Á-tím.

Posledný výber Československa

„Bolo to zvláštne. Ja som sa s funkciou asistenta nikdy nestotožnil, nesedelo mi to ani vtedy. Vychádzali sme dobre, dodnes sme priatelia, ale v skutočnosti išlo o to postaviť k repre jedného českého a jedného slovenského trénera. Vychytali sme však nie najpriaznivejšie obdobie,“ priznal Lešický. Spolupráca s Máčalom trvala necelé tri roky (1990 – 1993).

„Po MS 1990 v Taliansku sa hráči rozpŕchli do zahraničných klubov a po dvoch-troch mesiacoch sa vrátili na zraz dezorientovaní."