Prázdne tribúny, absencia VAR či zlé tréningové podmienky. Hráčky kritizujú prestížny turnaj

„Na turnaji v Južnej Amerike som nehrala dlhé roky a takéto situácie ma veľmi zarmucujú,“ dodala 39-ročná útočníčka.

Organizátori neumožnili rozcvičky na hracej ploche, aby chránili kvalitu trávnika. Turnaj prebieha v troch štadiónoch v hlavnom meste Quito, finále je naplánované na 2. augusta na štadióne Rodrigo Paz Delgado s kapacitou 44.000 miest.

Hráčky kritizovali aj to, že systém VAR sa používa až od semifinále. „Je to neúcta, že nemáme VAR. Európsky šampionát sa hrá paralelne (vo Švajčiarsku) a pre nás, ako hráčky, je to hanba pozerať sa na rozdiel medzi ME a Copou Américou,“ povedala čilská útočníčka Yanara Aedo.

Problémom je aj nízka divácka účasť. Hoci oficiálne čísla zatiaľ nezverejnili, televízne zábery ukazujú prázdne tribúny, dokonca aj na zápasoch domáceho Ekvádoru.