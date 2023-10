Rozhodcovia v Premier League čelia ďalšej kritike, v kauze Kovačiča zaváhal hlavný i VAR

Univerzálny stredopoliar Kovačič poslal oboch súperov k zemi sklzom do nôh po tom, ako odohrali loptu.

V oboch prípadoch zaváhal hlavný rozhodca, ale najmä prvý zákrok na Nóra, veľmi surový a nebezpečný, bol aj zaváhaním VAR-u, ktorý Olivera neprivolal k videu na posúdenie.

"Myslím si, že to mala byť červená karta, bol to nepríjemný zákrok. Podľa mňa to bolo jednoznačne na vylúčenie," uviedol pre Skysports bývalý futbalista Theo Walcott, ktorý strávil väčšinu kariéry v Arsenale.