Vyslúžil si aj pozvánku do reprezentácie Estónska. Trenčín posilnil pravý kraj obrany

Kristo Hussar
Kristo Hussar (Autor: Facebook/AS Trenčín)
TASR|16. feb 2026 o 17:51
V uplynulej sezóne odohral 31 ligových stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a pridal sedem asistencií.

Novou posilou futbalistov AS Trenčín sa stal estónsky krajný obranca Kristo Hussar.

Dvadsaťtriročný reprezentant svojej krajiny sa s klubom dohodol na zmluve na jeden a pol roka s možnosťou následnej opcie. Od začiatku roka bol bez klubovej príslušnosti.

Rodák z Tallinnu začal s futbalom v mládežníckych štruktúrach Tabasalu, kde sa postupne prepracoval až do A-tímu. V sezóne 2019/2020 prestúpil do klubu FC Flora Tallinn, pôsobiaceho v najvyššej estónskej súťaži.

V uplynulej sezóne odohral 31 ligových stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a pridal sedem asistencií. Hussar má skúsenosti aj z európskych pohárov. Predstavil sa v zápasoch Európskej ligy, Konferenčnej ligy i Ligy majstrov. Vyslúžil aj pozvánku do reprezentácie Estónska, v národnom tíme má na konte päť štartov.

"Už dlhodobo sme hľadali možnosť ako posilniť post na pravej obrane a mať alternatívu k Hugovi Pavekovi. Veríme, že sa nám to podarilo príchodom Krista, ktorý má na svoj mladý vek už množstvo skúsenosti z najvyššej súťaže a aj európskych zápasov.

Počas minulej sezóny dokonca ako alternujúci kapitán doviedol Floru Tallinn k majstrovskému titulu. V jeho veku 23 rokov sa stále jedná o mladého hráča postupne prichádzajúceho do ideálneho futbalového veku a sme presvedčení, že spoločne s hráčom sa nám podarí vzájomne naplniť naše ciele," povedal pre klubový web na adresu novej posily športový riaditeľ AS Andrej Žáčik.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

