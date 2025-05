Dvojité jasličky, nevídaný vlastenec a obrat Košíc. Ščasný: Góly do silvestrovského programu

KOŠICE. Úvodné defilé úspechov košického športu, zlata basketbalových junioriek Young Angels Košice do 23 rokov, striebra vodných pólistov Hornets, postupu basketbalistov Ravens do najvyššej súťaže a desiateho majstrovského titulu hokejistov, viac v Košickej futbalovej aréne nakoplo futbalistov Žiliny, ktorí mohli v zápase predposledného kola nadstavbovej časti ligy potvrdiť pozíciu vicemajstra.

Keď sa napriek prevahe dlho nevedeli dostať do šance, pomohli im hostia. Šipoš poslal po necelej hodine hry dlhú loptu na Michala Faška, ten veľmi dobre dobiedzal a žilinský brankár Belko pred šestnástkou v snahe odkopnúť loptu čo najďalej trafil hlavu svojho obrancu Aleksandra Narimanidzeho a tá doletela do žilinskej bránky.

„Prvý polčas bol z našej strany katastrofa. Neviem, či sme si dva alebo trikrát po sebe prihrali. Dobré pre nás bolo, že to Roman Čerepkai krásne trafil a bolo to len 1:2.

Ten poslal loptu do stredu bránky, trafil nohy padajúceho Belka, lopta sa od brvna odrazila späť do ihriska a na druhýkrát sa už líder košickej ofenzívy nemýlil a otočil skóre zápasu.

Hoci je záver sezóny napokon bola reakcia mužstva zaujímavá. Ďakujem hráčom a ďakujem Žiline za to, že nám v prvom polčase ukázala ako sa to má hrať,“ zdôraznil Skuhravý.

„Dvakrát sa nedostaneme na loptu, hneď panikárime a skúšame to zlou dlhou prihrávkou. To ma dnes trápilo v celom prvom polčase.

„Žilina hrala fantasticky celý prvý polčas. My sme sa rozhodli, že budeme trhať rekordy v behaní bez lopty. Moja teória je taká, že keď niekto veľa behá vo veľkej intenzite, tak zákonite robí niečo zle a to sme robili my.

Do toho vlastného gólu tam nemali nejaké šance. Hrali sme tak, aby sme ten gól nedostali a dopadlo to tak, že sme pomaly za idiotov. Čo k tomu dodať. Taký zápas blbec,“ povzdychol si Káčer.

„Je ťažké to komentovať a niečo k tomu povedať, lebo sme zas videli, kde nás to tlačí. Máme čisté šance a nedáme ich. Ten prvý polčas mal gólovo vyzerať úplne inak. Druhý polčas už nebol taký dobrý ako prvý.

Aj podľa Sauera mali zápas rozhodnúť už v prvom polčase. „To sa nám nepodarilo. Druhý polčas sme začali trochu slabšie, súper na nás dobre vybehol. Určite si nikto nechce dať vlastný gól, bola to nešťastná situácia. My tam beháme 90 minút, všetci dokopy ako tím a takýmito gólmi sa sami položíme.

Je to hlúpe z našej strany, ale každý sme do toho dali 100%. Zráža nás efektivita a také blbé góly,“ dodal Sauer, ktorý nepotvrdil ani nevyvrátil svoj odchod do francúzskeho Toulouse FC.

Góly do silvestrovského programu

Paralelu medzi zápasmi na Slovane a v Košiciach videl aj žilinský tréner Ščasný. „Dá sa to porovnať jednou vecou, tie góly, ktoré dostávame, sú veľmi kuriózne. Veľa z nich je až do silvestrovského programu,“ poznamenal Ščasný.

Z jeho pohľadu mal výkon jeho zverencov tri roviny. „Jedna bola nastavenie do toho zápasu, ktoré bolo fantastické a prvých dvadsať minút bolo výborných, či už pri výbere pozícií na dostupovanie, pri kombináciách, pri prechodoch do útoku.

Potom sme z toho výborného nastavenia ukázali ako sa nemá hrať zápas za stavu dva nula. Zo zdravého sebavedomia sme prešli do škodlivého až ľahkovážneho.

Mohli sme ten zápas uzavrieť tretím gólom, šancí sme mali jednoznačne dosť. Točili sme sa okolo boxu a nezakončili a dávali Košiciam ako darčeky rýchle protiútoky

S tým, ako sme boli nastavení na začiatku, to jednoznačne s našou kvalitou musíme dohrať. V poriadku nebolo mentálne nastavenie, lebo sme sa dostali z dobrého do extrémne pozitívneho a z toho do negatívneho, že sme mali strach, ako ten zápas vyhrať. Samozrejme, to sa vo futbale neoplatí a Košice zaslúžene otočili zápas,“ povedal Ščasný.