Košičanom priniesla Konferenčná liga radosť aj starosti. Vecou cti, vraví prezident

Pre mladý klub je to obrovská výzva. Hoci s tým ešte pred niekoľkými týždňami vôbec nepočítali, po rozhodnutí Únie ligových klubov o tom, že budú navrhnutí ako náhradník za DAC, sa na túto možnosť v zákulisí pripravovali, hoci to okrem radosti prinieslo aj nové starosti.

„Potešilo nás, že naša liga bude mať v Európe štyroch zástupcov, čo je veľmi dôležité pre koeficient.

Boli sme určení ako náhradník a my to rešpektujeme a berieme to s plnou vážnosťou. Vedeli sme, že času do prvého zápasu nebude veľa a museli sme byť pripravení na to, že táto správa príde.

Sú to samozrejme aj starosti, ale teší nás, že sa budeme môcť konfrontovať s európskym futbalom,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara.

Možného súpera si pozrú v Győri

Rozhodnutie UEFA mení Košičanom posledné dni pred ostrým štartom sezóny. Tá pre nich oproti pôvodnému scenáru začne o dva dni skôr, vo štvrtok 24. júla, kedy v Košickej futbalovej aréne odohrajú prvý zápas druhého predkola Konferenčnej ligy.

Meno súpera ešte nepoznajú. Vzíde z dvojice Neman Grodno – Urartu FC. Bližšie k postupu má pred odvetou bieloruské Grodno, ktoré dokázalo na pôde arménskeho Urartu vyhrať 2:1.