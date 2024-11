ONLINE: FC Košice - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

V prebiehajúcom ročníku sa tímy stretli 17. augusta v rámci 4. kola na Tehelnom poli. Hostia z východu viedli od 15. minúty gólom bývalého hráča Slovana Žana Medveda (momentálne najlepší strelec Košíc so 6 gólmi).



Domáci reagovali až po prestávke zásahom reprezentačného útočníka Davida Strelca (druhý najlepší kanonier ligy – 8 gólov), o triumfe rozhodli až v nadstavenom čase trefou Tigrana Barseghjana (najlepší strelec ligy aj Slovana s 10 zásahmi).



Ostatnú sezónu boli Košičania nováčikom, v 1. kole uhrali so Slovanom cennú bezgólovú remízu. V odvete v hlavnom meste však prehrali hladko 0:4, no to boli v období, keď v klube skončil tréner Anton Šoltis, mužstvo dočasne viedol Miroslav Sovič st., po ktorom na lavičku zasadol Ján Kozák ml.